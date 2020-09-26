В струящемся белом платье с глубоким декольте и изящной диадеме без букета невеста Татьяна вышла замуж за жениха Антона в серо-голубом льняном костюме с синим атласным галстуком в Бердске

Татьяна и Антон Толстиковы

Татьяна и Антон Толстиковы познакомились как в песне - в маршрутке.

- Ехала я в маршрутке № 66 в Кемерове в больницу на прием и заблудилась. Антон помог найти дорогу, так вот и познакомились. Начали общаться и дружить. Восемь лет дружили и решили пожениться! - рассказывает невеста, - теперь 66 — счастливое для нас число!

В ближайших планах у пары — завести детей.

Татьяна, мастер ногтевого сервиса и парикмахер по профессии, натура творческая во всем - увлекается рукоделием. Антон - менеджер в мебельной компании и заядлый рыбак.

Свадебное путешествие молодые совместят с отпуском следующим летом:

- Летом поедем в отпуск в Монголию. Там прекрасная природа и отличная рыбалка! А пока — работа! - говорит Татьяна.

Главное — создать крепкую семью! Мы же ради этого здесь! - резюмировал Антон.