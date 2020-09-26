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Кому повысят зарплаты с 1 октября 2020 в России?

10:39 26.09.2020 Фото: pixabay.com
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Средства на индексацию фонда оплаты труда работников госучреждений на 3% предусмотрены в федеральном бюджете с прошлого года.

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Зарплаты бюджетников вырастут на 3%

С 1 октября заработные платы бюджетников, работающих в федеральных госучреждениях, будут проиндексированы на три процента, то есть на уровень годовой инфляции. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Вырастут оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений (например, у Минздрава больше 150 таких - это клиники, научные институты, медвузы и санатории); федеральных государственных органов, а также у гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Как пояснили в Минтруде России, индексация коснется зарплат сотрудников учреждений социальной сферы и науки, а также учреждений гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других организаций.

Средства на индексацию фонда оплаты труда работников федеральных государственных учреждений на 3% с 1 октября текущего года предусмотрены в федеральном бюджете с прошлого года. Для проведения индексации Минтруд готовит проект распоряжения, обеспечивающий рост заработной платы работников бюджетной сферы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с октября 2020 вырастут зарплаты и у некоторых бердских чиновников. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Шестернин.

бюджетник зарплаты индексация повысят Минтруд
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