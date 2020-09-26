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Шок: Вывили 5 заразившихся COVID-19 за сутки на 26 сентября в Бердске. Всего 290 ковидных

09:30 26.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выздоровели и выписаны 276 бердчан, которым был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция".

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Коронавирус и не думает отступать
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Шок: Вывили 5 заразившихся COVID-19 за сутки на 26 сентября в Бердске. Всего 290 ковидных5 правил защиты от COVID-19 и гриппа озвучил РоспотребнадзорЕщё 2005 новостей

По данным оперативного штаба, на 26 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 326 жителей города, из них детей - 213.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 276 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 156 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 26 сентября, выявили 5 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 290 случаев заболевания коронавирусом.

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