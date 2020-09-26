Шок: Вывили 5 заразившихся COVID-19 за сутки на 26 сентября в Бердске. Всего 290 ковидных

Коронавирус и не думает отступать

По данным оперативного штаба, на 26 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 326 жителей города, из них детей - 213.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 276 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 156 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 26 сентября, выявили 5 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 290 случаев заболевания коронавирусом.