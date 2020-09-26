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Потерпел крушение и сгорел Ан-26 с курсантами на борту под Харьковом. 25 погибших. Смотрите видео

09:09 26.09.2020 Фото: Скриншот с видео
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Предположительной причиной трагедии стал отказ двигателя. Есть версия, что пилот перепутал дорогу с посадочной полосой. 26 сентября объявлен в Харькове днем траура. Туда приедет Зеленский.

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Огонь почти полностью уничтожил самолет

Вечером 25 сентября на Украине  разбился самолет. Причиной крушения Ан-26 в Харьковской области стал отказ двигателя. Об этом сообщает Минобороны Украины.

По предварительным данным, командир самолета — 30-летний майор из Чугуева — перед самой аварией по рации сообщил о проблемах с двигателем. Отмечается, что офицер погиб при крушении.

Полиция начала проверку по факту происшествия. Позднее информацию подтвердили в командовании ВС Украины.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах, на борту Ан-26 могли находиться курсанты, выполнявшие учебный полет.

«По всей видимости (пилот) принял дорогу за посадочную полосу», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту было 28 человек, из которых семь офицеров и 21 курсант.

Число погибших в результате крушения самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

Кроме того, стало известно, что на борту самолета находились 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Один курсант не был допущен на борт, пишет РИА Новости. Причина недопущения на самолет курсанта неизвестна.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября.

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На месте крушения

крушение курсанты отказ двигателя разбился самолет
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