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Дожди и +8 градусов ожидаются 26 сентября в Бердске. Что еще ждать о погоды?

08:52 26.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ночью столбик термометра опустится до 5 градусов тепла. Местами возможны туманы.

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В Бердск пришла дождливая осень

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков, по востоку местами небольшие дожди.

Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7°C, при прояснениях до -3°C, днём +7, +12°C.

Синоптики обещают Бердску на 26 сентября дожди в течение всего дня и пасмурную погоду. Воздух днем в субботу прогреется до +8 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 5 градусов тепла.

Воскресенье, предположительно, пройдет без дождей. И будет на пару градусов теплее, прогнозируют синоптики.

гидрометцентр дожди прогноз синоптики туман
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