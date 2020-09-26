Дожди и +8 градусов ожидаются 26 сентября в Бердске. Что еще ждать о погоды?

В Бердск пришла дождливая осень

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков, по востоку местами небольшие дожди.

Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7°C, при прояснениях до -3°C, днём +7, +12°C.

Синоптики обещают Бердску на 26 сентября дожди в течение всего дня и пасмурную погоду. Воздух днем в субботу прогреется до +8 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 5 градусов тепла.

Воскресенье, предположительно, пройдет без дождей. И будет на пару градусов теплее, прогнозируют синоптики.