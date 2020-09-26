Уборщица станет главой поселения 1 октября. Она честно победила на выборах, признал ЦИК

Марина Угодская призналась, что была техническим кандидатом - глава попросил, чтобы была альтернатива. Но за нее проголосовали 61,7% жителей поселения в Костромской области.

Уборщица Марина Угодская честно победила на выборах главы костромского поселения

В Костромской области уборщица победила на выборах и возглавила поселок. В ЦИК заметили, что нарушения закона при голосовании не было. С точки зрения права причины, по которым баллотируется кандидат, не важны.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что ни о каком подлоге речи не идет.

«Она созналась в том, что была техническим кандидатом, но никакого подлога там не было», — подчеркнула Памфилова.

В ЦИК добавили, что за Марину Удгодскую проголосовали сельчане. Женщина такого результата выборов просто не ожидала, но участвовать в них было ее правом. При этом неважно, какие у человека мотивы.

«Если не нарушен закон, он выполнил все требования, <…> не было нарушений во время подсчета голосов, и выиграл, что можно к ней применить? Какое нарушение закона?» — задалась вопросом Памфилова.

В должность главы поселения Повалихинское под Костромой Марина Удгодская должна вступить 1 октября. За нее проголосовали 61,7% жителей, за предыдущего руководителя Николая Локтева — 34,04%. СМИ писали, что последний попросил женщину побыть «подставным лицом». Выигрыша Удгодская не ожидала. С должности уборщицы она уволилась 24 сентября.