26.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Уборщица станет главой поселения 1 октября. Она честно победила на выборах, признал ЦИК

10:26 26.09.2020 Фото: vk.com
0

Марина Угодская призналась, что была техническим кандидатом - глава попросил, чтобы была альтернатива. Но за нее проголосовали 61,7% жителей поселения в Костромской области.

% name% title
Уборщица Марина Угодская честно победила на выборах главы костромского поселения

В Костромской области уборщица победила на выборах и возглавила поселок. В ЦИК заметили, что нарушения закона при голосовании не было. С точки зрения права причины, по которым баллотируется кандидат, не важны.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что ни о каком подлоге речи не идет.

«Она созналась в том, что была техническим кандидатом, но никакого подлога там не было», — подчеркнула Памфилова.

В ЦИК добавили, что за Марину Удгодскую проголосовали сельчане. Женщина такого результата выборов просто не ожидала, но участвовать в них было ее правом. При этом неважно, какие у человека мотивы.

«Если не нарушен закон, он выполнил все требования, <…> не было нарушений во время подсчета голосов, и выиграл, что можно к ней применить? Какое нарушение закона?» — задалась вопросом Памфилова.

В должность главы поселения Повалихинское под Костромой Марина Удгодская должна вступить 1 октября. За нее проголосовали 61,7% жителей, за предыдущего руководителя Николая Локтева — 34,04%. СМИ писали, что последний попросил женщину побыть «подставным лицом». Выигрыша Удгодская не ожидала. С должности уборщицы она уволилась 24 сентября.

. выбор голосовали избирком кандидат уборщица Марина Угодская
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Познер: почему американцы не любят Россию и считают ее врагом
10:52 26-09-2020
Познер: почему американцы не любят Россию и считают ее врагом
Кому повысят зарплаты с 1 октября 2020 в России?
10:39 26-09-2020
Кому повысят зарплаты с 1 октября 2020 в России?
Уборщица станет главой поселения 1 октября. Она честно победила на выборах, признал ЦИК
10:26 26-09-2020
Уборщица станет главой поселения 1 октября. Она честно победила на выборах, признал ЦИК
Это ваша жизнь, это ваша ответственность: Всемирный день контрацепции отмечается 26 сентября 2020 года
10:18 26-09-2020
Это ваша жизнь, это ваша ответственность: Всемирный день контрацепции отмечается 26 сентября 2020 года
Засудить за безобразную организацию школьного питания хочет образование Алтайского края Онищенко
10:13 26-09-2020
Засудить за безобразную организацию школьного питания хочет образование Алтайского края Онищенко
Пырнул ножом в грудь в пьяной ссоре 37-летнему жителю Новосибирска собутыльник
09:57 26-09-2020
Пырнул ножом в грудь в пьяной ссоре 37-летнему жителю Новосибирска собутыльник
БердскШок: Вывили 5 заразившихся COVID-19 за сутки на 26 сентября в Бердске. Всего 290 ковидных 1
09:30 26-09-2020
Шок: Вывили 5 заразившихся COVID-19 за сутки на 26 сентября в Бердске. Всего 290 ковидных
Потерпел крушение и сгорел Ан-26 с курсантами на борту под Харьковом. 25 погибших. Смотрите видео
09:09 26-09-2020
Потерпел крушение и сгорел Ан-26 с курсантами на борту под Харьковом. 25 погибших. Смотрите видео
БердскДожди и +8 градусов ожидаются 26 сентября в Бердске. Что еще ждать о погоды?
08:52 26-09-2020
Дожди и +8 градусов ожидаются 26 сентября в Бердске. Что еще ждать о погоды?
Почему секс полезен? 9 научно доказанных плюсов секса
00:40 26-09-2020
Почему секс полезен? 9 научно доказанных плюсов секса