26.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пырнул ножом в грудь в пьяной ссоре 37-летнему жителю Новосибирска собутыльник

09:57 26.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Сообщение о криминальном ранении поступило в полицию из больницы, куда доставили потерпевшего. Подозреваемого оперативно задержали.

% name% title
Ранившего ножом собутыльника задержали

В Кировском районе Новосибирска раскрыто тяжкое преступление, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

25 сентября в дневное время в клиническую больницу бригадой скорой помощи был доставлен мужчина 1983 года рождения. Врачи диагностировали у пациента ножевое ранение. Полицейские приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

Незамедлительно прибывший на указанный адрес ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции задержал подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 35-летний житель Кировского района. Как установили полицейские, после совместного распития спиртного и возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение в грудь.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.

задержали конфликт ножевое ранение собутыльник ГУ МВД по НСО
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Обычная бытовуха?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Познер: почему американцы не любят Россию и считают ее врагом
10:52 26-09-2020
Познер: почему американцы не любят Россию и считают ее врагом
Кому повысят зарплаты с 1 октября 2020 в России?
10:39 26-09-2020
Кому повысят зарплаты с 1 октября 2020 в России?
Уборщица станет главой поселения 1 октября. Она честно победила на выборах, признал ЦИК
10:26 26-09-2020
Уборщица станет главой поселения 1 октября. Она честно победила на выборах, признал ЦИК
Это ваша жизнь, это ваша ответственность: Всемирный день контрацепции отмечается 26 сентября 2020 года
10:18 26-09-2020
Это ваша жизнь, это ваша ответственность: Всемирный день контрацепции отмечается 26 сентября 2020 года
Засудить за безобразную организацию школьного питания хочет образование Алтайского края Онищенко
10:13 26-09-2020
Засудить за безобразную организацию школьного питания хочет образование Алтайского края Онищенко
Пырнул ножом в грудь в пьяной ссоре 37-летнему жителю Новосибирска собутыльник
09:57 26-09-2020
Пырнул ножом в грудь в пьяной ссоре 37-летнему жителю Новосибирска собутыльник
БердскШок: Вывили 5 заразившихся COVID-19 за сутки на 26 сентября в Бердске. Всего 290 ковидных 1
09:30 26-09-2020
Шок: Вывили 5 заразившихся COVID-19 за сутки на 26 сентября в Бердске. Всего 290 ковидных
Потерпел крушение и сгорел Ан-26 с курсантами на борту под Харьковом. 25 погибших. Смотрите видео
09:09 26-09-2020
Потерпел крушение и сгорел Ан-26 с курсантами на борту под Харьковом. 25 погибших. Смотрите видео
БердскДожди и +8 градусов ожидаются 26 сентября в Бердске. Что еще ждать о погоды?
08:52 26-09-2020
Дожди и +8 градусов ожидаются 26 сентября в Бердске. Что еще ждать о погоды?
Почему секс полезен? 9 научно доказанных плюсов секса
00:40 26-09-2020
Почему секс полезен? 9 научно доказанных плюсов секса