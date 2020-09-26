Пырнул ножом в грудь в пьяной ссоре 37-летнему жителю Новосибирска собутыльник

Сообщение о криминальном ранении поступило в полицию из больницы, куда доставили потерпевшего. Подозреваемого оперативно задержали.

Ранившего ножом собутыльника задержали

В Кировском районе Новосибирска раскрыто тяжкое преступление, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

25 сентября в дневное время в клиническую больницу бригадой скорой помощи был доставлен мужчина 1983 года рождения. Врачи диагностировали у пациента ножевое ранение. Полицейские приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

Незамедлительно прибывший на указанный адрес ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции задержал подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 35-летний житель Кировского района. Как установили полицейские, после совместного распития спиртного и возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение в грудь.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.