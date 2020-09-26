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Засудить за безобразную организацию школьного питания хочет образование Алтайского края Онищенко

10:13 26.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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Депутата Госдумы возмутил бравый отчет алтайских чиновников, в то время как "в 700 школах края из 1025 изношено оборудование на 80%. В 238 нет помещений для питания. Некоторые нуждаются в капитальном ремонте".

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Онищенко намерен судиться с Минобрнауки Алтайского края

Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал организацию питания в школах Алтайского края и готов к судебному разбирательству с Минобрнауки региона.

"В 700 школах края из 1025 изношено оборудование на 80 процентов. В 238 нет помещений для питания. Некоторые нуждаются в капитальном ремонте. Поступают жалобы от родителей, что детей не кормят мясом", — заявил парламентарий после доклада алтайских чиновников.

Он также отметил, что с этого учебного года вступили в силу изменения в закон "Об образовании" и ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", согласно которым школам выделят средства на организацию питания. Значительно увеличится нагрузка на пищеблоки. Изношенное оборудование образовательных учреждений Алтайского края просто не справится с такой нагрузкой, уверен Онищенко.

"На прошлой неделе у нас состоялось онлайн-заседание рабочей группы, выступали представители всех субъектов. Мы выслушали доклад замминистра Минобразования Алтайского края. Затем переговорили с министром, условились встретиться и обсудить, как решить проблемы, которые давно назревали. На деле вижу следующее — после заседания в местном Минобразования заявляют, что у них все хорошо и нет никаких проблем, — возмущается Геннадий Онищенко. — Несмотря на наши договоренности, они продолжают упорствовать в своих заблуждениях. Думаю, нужно подключать Генпрокуратуру".

Следующее заседание рабочей группы должно состояться в начале октября. В первую очередь на нем рассмотрят вопрос о модернизации системы питания и внедрении современных технологий.

образование парламентарий питание пищеблок школа Геннадий Онищенко
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