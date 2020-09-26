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Убила пешехода автоледи на Toyota Funcargo под Новосибирском. 26-летняя девушка шла по дороге в попутном направлении

11:42 26.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сбитая иномаркой скончалась на месте. Полицейские устанавливают причины смертельного ДТП, произошедшего в пятницу вечером в п. Садовом.

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Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе

В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

25 сентября около 20.00 46-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Тойота Функарго», двигалась по автодороге и у дома № 3 по улице Пасечной посёлка Садовый Новосибирского района, совершила наезд на пешехода, которая шла по проезжей части в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 26-летняя девушка-пешеход скончалась на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сотрудниками полиции проводится доследственная проверка.

Toyota FunCargo женщина-водитель наезд на пешехода скончалась ГУ МВД по НСО
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