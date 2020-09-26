Спектакль с отравлением Навального заподозрил российский МИД

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов», не является ли это «очередной постановкой на тему мистического применения химического оружия», заявил МИД.

Российский МИД допустил, что отравление Алексея Навального было «постановкой»

Российский МИД допустил, что отравление Алексея Навального было «постановкой». На это, по мнению ведомства, указывают, цитирую: «оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию», а также «подключение к ситуации высшего военно-политического руководства [Германии], чьим «гостем» был объявлен указанный «пациент»», конец цитаты.

На сайте МИДа также говорится, что «действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов», не является ли это «очередной постановкой на тему мистического применения химического оружия», но теперь не в Сирии и Великобритании, а в России.

Ситуация с ухудшением здоровья политика Алексея Навального и последовавшими затем версиями об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» могла быть постановкой. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

МИД указывает, что Россия заняла «транспарентную позицию» в ситуации вокруг истории с Навальным. «По просьбе родственников ему был оперативно согласован выезд на лечение в Германию, который беспрепятственно был осуществлен, как только врачам больницы Омска удалось стабилизировать его состояние», — утверждается в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что российские токсикологи не обнаружили в анализах политика присутствия ингибиторов холинэстеразы, а немецкие коллеги это выявили сразу и подключили местных военных химиков. В пресс-службе отметили, что именно военные медики сообщили о следах яда из группы «Новичок».

Навальному стало плохо на борту самолета 20 августа во время полета из Томска в Москву. Пилоты посадили самолет в Омске, врачи госпитализировали политика в больницу скорой медицинской помощи № 1. Через два дня его перевезли в Германию.

Вскоре, 2 сентября, правительство ФРГ заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие следов отравления ядом из группы «Новичок» в организме политика. Затем, 14 сентября, правительство опубликовало новое заявление, в котором говорится, что выводы экспертов из Германии об отравлении оппозиционера «Новичком» подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Российские врачи сообщали, что по результатам экспертизы не выявили следов ядов в организме политика.

Навальный 21 сентября потребовал от правоохранительных органов вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления. По его мнению, это «важнейшая улика», так как эксперты от бундесвера и лаборатории во Франции и Швеции обнаружили на его теле следы яда, в связи с чем, считает Навальный, «Новичок» мог быть нанесен именно на одежду.