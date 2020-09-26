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Как меняется через 5 дней порядок выплаты пенсии на карту

12:07 26.09.2020 Фото: pixabay.com
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Если вы являетесь получателем пенсии или иной выплаты из ПФР, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России по месту регистрации.

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В России изменится порядок получения пенсий на карту

Россияне с 1 октября смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Также сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.

"Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты "Мир". Если вы являетесь получателем пенсии или иной выплаты из ПФР, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации по месту регистрации", — сообщили РИА Новости в Национальной системе платежных карт (НСПК).

Некоторые банки содействуют клиентам в подготовке заявления на доставку пенсии и самостоятельно отправляют его в ПФР, например, с помощью сервиса "Госуслуги". О такой возможности необходимо уточнять в банке, выдавшем карту.

В НСПК разъяснили, какие именно выплаты переведут на национальную карту. Во-первых, это пенсии и иные социальные выплаты от Пенсионного фонда.

Во-вторых, это различные государственные пособия, назначаемые при рождении ребенка: пособие по беременности и родам, пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву.

Также на карту "Мир" будут начислять ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и ежемесячные денежные выплаты, которые назначаются в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет.

банковская карта выплаты детские пособия пенсии ПФР
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От редакции

Получатели ничего не потеряют?

Аноним, 26 сентября 2020 13:16
Не понял...а если пенсия человеку просто на сберкнижку капала, то что - все равно заставят на карту мир перейти ?
Аноним, 26 сентября 2020 13:50
"Также сохранится возможность получения выплат наличными или (внимание) на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта."
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Что-то не шибко переходят пенсионеры на "Мир", решили заставлять! В любом случае, если пенсия поступала на счёт в банке, бояться не нужно.

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