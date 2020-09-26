Первая официальная площадка для выгула собак появится в Бердске. Где она откроется?

Сергей Рассказов организует убору берега Обского мор в Бердске

23 сентября 2020 года были подведены итоги второго этапа конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее» для инициативных групп граждан, который проводил Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области.

Участникам конкурса для участия необходимо было написать проектную заявку, в которой они описали реализацию своей идеи по изменению проблемной ситуации, которая их волнует, с целью сделать их жизнь более комфортной.

Всего от города Бердска подали около 40 проектных заявок. Из них поддержано 17, передает пресс-центр мэрии Бердска.

Список победителей

Устинова Раиса Константиновна - "VII интеллектуальная игра"

Сиротина Елена Владимировна - «Герои Бердска павшие и живые»

Егорова Елизавета Георгиевна - «Не ради славы»

Барановская Галина Александровна - «Благоустройство общественного пространства в п. Новый г. Бердска»

Овчинников Виталий Анатольевич - «Зона комфорта»

Осипов Сергей Васильевич - «Музей боевой славы»

Рассказов Сергей Владимирович - «Организация площадки для выгула собак на территории мкр. Северного г. Бердска.»

Кичайкина Светлана Сергеевна - «Семинары для молодежи о деятельности ТОС»

Заворотинская Анна Геннадьевна - «Сенсорный сад посёлка Вега»

Тарасевич Наталья Викторовна - «Телестудия «Кадр»»

Блинов Игорь Витальевич - «Пляжный теннис в Бердске»

Адели Людмила Владимировна -Малая архитектурная форма «Фантазийная рыба-луна и звёзды» на Лунной улице

Балакирев Владислав Дмитриевич - «Выездной экологический квест»

Дорофеев Дмитрий Михайлович - "Фотостудия для общественных организаций"

Елена Александровна «Социализация детей-инвалидов через художественно-эстетическое воспитание»

Полозюк Сергей Иванович - Спорт для глухих и слабослышащих «Бердские коршуны»

Свиридова Анна Сергеевна «Осенние посиделки».

Одним из наиболее интересных для Бердска является проект Сергея Рассказова, экологического активиста. До сих пор официальных собачьих площадок в Бердске нет. И собачники выводят своих питомцев куда придется. Напомним, что Рассказов является организатором ежегодных чистых акций по уборке бердского побережья Обского моря.