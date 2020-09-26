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"Люди прыгали из горящего самолета": Видео с места крушения Ан-26 с курсантами. Выжили только двое

12:46 26.09.2020 Фото: vk.com
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Очевидцы рассказали о страшном ЧМ под Харьковом. Выживших доставили в больницу с тяжелейшими травмами и ожогами. Погибли 25 человек. В Харьковской области 26 сентября объявлен траур.

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«Все в огне, люди выпрыгивали из самолета»: очевидцы рассказали о крушении Ан-26

Число погибших при крушении военного самолета на Украине увеличилось до 25 увеличилось. Всего на борту находилось 27 человек, это члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил.

Авиакатастрофа произошла вечером 25 сентября неподалеку от города Чугуева. Военный транспортник Ан-26 воздушных сил Украины потерял управление при заходе на посадку и резко рухнул вниз. От удара о землю вспыхнул пожар. Двум людям на борту чудом удалось выжить. В последний момент они успели выпрыгнуть из самолета. Первую помощь им оказывали очевидцы.

Руслан Овчаренко, очевидец, рассказал НТВ: «Это было жуткое зрелище, все в огне. Двум молодым ребятам оказывали помощь при мне. Люди молодцы, что сориентировались. Мы услышали, что еще есть выжившие, потому что они выпрыгивали из самолета. Мы сгруппировались и пошли искать, вдруг бы нашли еще кого-то».

Выживших доставили в больницу с тяжелейшими травмами и ожогами. Еще один курсант на роковой полет не попал — его не допустили к выполнению задания. На месте трагедии работают спасатели, они разбирают разбитый фюзеляж и достают тела погибших.

Возбуждено уголовное дело. В Харьковской области сегодня объявлен траур. Для расследования трагедии создана специальная госкомиссия. В числе возможных причин катастрофы называют ошибку экипажа при заходе на посадку и неисправность левого двигателя, о которой диспетчеру сообщил один из пилотов.

АН-26 катастрофа курсанты пожар самолет упал
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