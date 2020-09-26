Церковный праздник 27 сентября: Воздвижение Креста Господня. Что категорически нельзя делать

На Воздвижение не начинали никаких важных и значительных дел, потому что все начатое в этот день или будет бесполезно и безуспешно, или завершится полным провалом.

Считается, что события, которым посвящено Крестовоздвижение, произошли спустя 300 лет после описанного в Новом Завете распятия Христа

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, или Крестовоздвижение, отмечается Русской православной церковью 27 сентября и относится к числу 12 важных церковных праздников. Однако это единственный из двунадесятых праздников, который не связан с событиями земной жизни Христа и Богородицы. Считается, что события, которым посвящено Крестовоздвижение, произошли спустя 300 лет после описанного в Новом Завете распятия Христа. Об истории, смысле и традициях Воздвижения Креста Господня — в нашем материале, пишет ТАСС.

История праздника

Воздвижение Креста Господня связано с легендой об обретении Креста, на котором был казнен Иисус. По иудейским правилам, орудие казни оставляли в гробнице. Однако, согласно преданию, апостолы положили крест своего Учителя рядом с двумя крестами, на которых распяли разбойников, неподалеку от места погребения Христа. Для поиска главной святыни христианства римский император Константин Великий (272–337) организовал археологическую экспедицию. Раскопки возглавила его мать, царица Елена. Дата обретения Честного Креста точно не известна, чаще ее относят к 326 году.

Обретенную реликвию разделили на две части. Одну оставили в Иерусалиме, другую отправили в Константинополь. История иерусалимского фрагмента обрывается в 1187 году, когда крестоносцы взяли его с собой на битву с армией Саладина. Судьба константинопольской части тоже остается под вопросом. По одной из версий, ее во время разграбления византийской столицы в 1204 году выкрали венецианцы и затем перепродали. По другой — святыня хранилась в Константинополе до прихода турок в 1453 году. По третьей версии — Крест постоянно дробился, поэтому его частицы можно встретить в самых разных уголках Европы.

В России считается, что частицы Креста Господня хранятся в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иванове. А в 2006 году частицу Креста даже отправили на околоземную орбиту.

Исторические источники

Предание об обретении Креста опирается на труды Амвросия Медиоланского, Евсевия Кесарийского, Сократа Схоластика и Руфина Аквилейского, которые жили в IV–V веках н.э. А в XIII веке эти тексты были объединены с фольклорными сказаниями в самую популярную после Библии книгу в средневековой Европе — "Золотую легенду".

Многие исследователи считают версию о нахождении Креста Еленой легендой, ссылаясь на то, что первые упоминания о нахождении Креста появились лишь в конце IV века. Также факт нахождения Животворящего Креста никак не отражен в сохранившемся путеводителе по Святой земле "Бордосском путнике". Ряд исследователей пришли к выводу, что культ Животворящего Креста возник в промежуток времени между 333 годом и серединой IV века.

Смысл названия

В этот день христиане вспоминают не только легенду о поисках Креста возле Голгофы, но и возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену с 614 года — в течение 14 лет. В 628 году греческий император Ираклий одержал победу над персами и вернул святыню в Иерусалим.

Оба события объединяет то, что Крест воздвигали, то есть поднимали перед народом. При этом обращали его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться Кресту и разделить друг с другом радость обретения святыни.

Традиции

В день Крестовоздвижения положено совершать всенощное бдение и литургию. Центральным событием становится праздничное богослужение накануне праздника — бдение. Интересно, что во время утрени на Крестовоздвижение Евангелие читается не посредине храма, а в алтаре.

Кульминационный момент праздника — когда первенствующий священник или епископ, одетый в фиолетовое облачение, выносит Крест. Все молящиеся в храме целуют святыню, а предстоятель помазывает их святым елеем. Во время общего поклонения Кресту поется тропарь: "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим".

Крест лежит на аналое до 4 октября — дня отдания Воздвижения. На отдание священник уносит Крест в алтарь.

Что нельзя делать в праздник

Крестовоздвижение выпадает на строгий пост. Из рациона исключается мясо, рыба, яйца и молочные продукты. А вот растительное масло разрешено.

На Воздвижение не начинали никаких важных и значительных дел, потому что все начатое в этот день или будет бесполезно и безуспешно, или завершится полным провалом.