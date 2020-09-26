Корнилов день: Почему мужу и жене необходимо съесть редьку именно 26 сентября 2020

В народе в этот день говорили: «Съешь редьку - хворать будешь редко»

Православная церковь отмечает 26 сентября день памяти священномученика Корнилия сотника, а на Руси в этот день завершали уборку овощей с огородов, пишет https://www.cpv.ru

Каждый русский крестьянин раньше знал, что с 26 сентября прекращался рост всех растений: «С Корнилия корень в земле не растет, а зябнет», «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе» и «Корнилий Святой - из земли корневище долой». Поэтому не удивительно, что сельские жители старались завершить уборку овощей со своих огородов именно к этому осеннему дню. Исключение делалось только для репы, к уборке которой приступали после Воздвижения (27 сентября).

Большое количество овощей с огорода существенно разнообразило крестьянское меню, в котором 26 сентября обязательно присутствовали блюда из корнеплодов, главным овощем среди которых была редька.

В народе в этот день говорили: «Съешь редьку - хворать будешь редко». И с удовольствием ели блюдо, приготовленное из тертой редьки с луком и заправкой из кваса с постным маслом. Существовали и другие «ядреные» блюда из редьки, которые очень любили и ценили русские люди.

Ведь этот неказистый на первый взгляд овощ с очень специфическим вкусом обладает огромной целительной силой, защищающей от простуды и укрепляющей иммунитет, а также восстанавливающей силы и бодрость духа человека. Более того, редька зачастую выручала россиян во время строгих постов, когда более сытные блюда находились под строгим запретом. Поэтому в старину редьку на Руси ели все сословия, несмотря на то, что этот овощ считался едой бедняков.

В народе говорили, что на Корнилов день бывает последний в этом году теплый дождь. Поэтому дождь на 26 сентября, когда на Руси довольно часто выпадал первый снег, считался доброй приметой. Крестьяне старались выйти из домов под этот дождь, который, по народным поверьям, заряжает человека силой на весь год и избавляет от дурных мыслей.

Жизнь человека, родившегося 26 сентября, была долгой и очень яркой, а от различных неприятностей таких людей защищал оберег с авантюрином (разновидность кварца). Кстати, Именины сегодня отмечают люди с такими именами, как: Валериан (Валерий), Юлиан, Илья, Корнелий (Корней), Петр, Лукьян и Леонтий.

Народные приметы на 26 сентября:

- Красная луна – к ветряной погоде;

- Дождь пошел – к хорошему урожаю;

- Если все грачи на юг улетели, то скоро снег пойдет;



- Редька на столе – к миру в семье;- Хороший урожай редьки – к богатству в доме;- Если молодожены съедят одну на двоих репу с медом, то их супружескому счастью ничего угрожать не будет. Они проживут долгую и счастливую жизнь;- Если молодая девица угостит блюдом из черной редьки надоедливого поклонника, то он скоро оставит её в покое.