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Какие новые ограничения приготовили курильщикам с 2021 года

13:12 26.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отмечается, что под исключение попадут специально отведенные для курения места, которые будут обозначены специальным знаком. Антитабачный закон действует в России с 2013 года.

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Гражданам запретят курить в местах торговли

С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые ограничения для курильщиков. Это следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации постановления «Об утверждении правил противопожарного режима».

Согласно правилам, нельзя будет курить в больницах, на складах, базах и на объектах торговли. Также под запрет попадут помещения хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объекты добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Отмечается, что под исключение попадут специально отведенные для курения места, которые будут обозначены специальным знаком.

Напомним, что антитабачный закон в РФ, который запрещает курение в общественных местах, вступил в силу 1 июня 2013 года. Согласно правилам, гражданам нельзя курить на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения кафе, ресторанов, вокзалов, офисов, метро.

антитабачный закон запрет курильщик
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