Мародерами представила советских солдат в виде игрушек фирма из Польши

Серия состоит из четырех фигурок масштабом 1:35. Также D-Day Miniature Studio предлагает и другие фигурки: множество солдат Waffen SS, летчиков люфтваффе, бойцов фольксштурм.

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.

Серия состоит из четырех фигурок масштабом 1:35. В подписях они обозначены как "советские солдаты, Европа 1944—1944", "советские грабители, Европа 1944—1944".

Красноармейцы, вооруженные автоматами и винтовками, изображены во время занятия мародерством. Один из них везет перед собой тачку с картинами, другой надел поверх военной формы гражданскую одежду, несколько галстуков и цилиндр, он несет в руке чемодан, еще один на ходу что-то пьет из бутылки.

Также D-Day Miniature Studio предлагает и другие фигурки, среди которых множество солдат Waffen SS, летчиков люфтваффе, бойцов фольксштурм. Имеются также фигурки голландских, бельгийских, румынских, шотландских, британских солдат времен Первой и Второй мировых войн.

Хостинг сайта компании D-Day Miniature Studio расположен в польской Познани.