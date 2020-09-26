26.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Мародерами представила советских солдат в виде игрушек фирма из Польши

13:38 26.09.2020 Фото: ddayminiaturestudio.com
0

Серия состоит из четырех фигурок масштабом 1:35. Также D-Day Miniature Studio предлагает и другие фигурки: множество солдат Waffen SS, летчиков люфтваффе, бойцов фольксштурм.

% name% title
Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.

Серия состоит из четырех фигурок масштабом 1:35. В подписях они обозначены как "советские солдаты, Европа 1944—1944", "советские грабители, Европа 1944—1944".

Красноармейцы, вооруженные автоматами и винтовками, изображены во время занятия мародерством. Один из них везет перед собой тачку с картинами, другой надел поверх военной формы гражданскую одежду, несколько галстуков и цилиндр, он несет в руке чемодан, еще один на ходу что-то пьет из бутылки.

Также D-Day Miniature Studio предлагает и другие фигурки, среди которых множество солдат Waffen SS, летчиков люфтваффе, бойцов фольксштурм. Имеются также фигурки голландских, бельгийских, румынских, шотландских, британских солдат времен Первой и Второй мировых войн.

Хостинг сайта компании D-Day Miniature Studio расположен в польской Познани.

грабители мародеры советские солдаты фигурки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто купит такие игрушки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Арестовали за взятку чиновника мэрии Новосибирска. Дмитрий Лобыня разрешал рекламу за мзду
14:17 26-09-2020
Арестовали за взятку чиновника мэрии Новосибирска. Дмитрий Лобыня разрешал рекламу за мзду
Тело еще одного погибшего нашли на месте крушения Ан-26 с курсантами. Двоих еще ищут
14:05 26-09-2020
Тело еще одного погибшего нашли на месте крушения Ан-26 с курсантами. Двоих еще ищут
БердскЗаразились коронавирусом 72 человека за сутки на 26 сентября в Новосибирской области. Общее число больных 12 854
13:52 26-09-2020
Заразились коронавирусом 72 человека за сутки на 26 сентября в Новосибирской области. Общее число больных 12 854
Мародерами представила советских солдат в виде игрушек фирма из Польши
13:38 26-09-2020
Мародерами представила советских солдат в виде игрушек фирма из Польши
Нашли коронавирус на рыбе из России. Китай не взял продукты с рыболовецких судов
13:25 26-09-2020
Нашли коронавирус на рыбе из России. Китай не взял продукты с рыболовецких судов
Какие новые ограничения приготовили курильщикам с 2021 года
13:12 26-09-2020
Какие новые ограничения приготовили курильщикам с 2021 года
БердскУмерли 38-летняя женщина и двое мужчин 63 и 72 года от COVID-19 за сутки на 26 сентября в Новосибирской области
12:59 26-09-2020
Умерли 38-летняя женщина и двое мужчин 63 и 72 года от COVID-19 за сутки на 26 сентября в Новосибирской области
Корнилов день: Почему мужу и жене необходимо съесть редьку именно 26 сентября 2020
12:52 26-09-2020
Корнилов день: Почему мужу и жене необходимо съесть редьку именно 26 сентября 2020
"Люди прыгали из горящего самолета": Видео с места крушения Ан-26 с курсантами. Выжили только двое
12:46 26-09-2020
Церковный праздник 27 сентября: Воздвижение Креста Господня. Что категорически нельзя делать
12:44 26-09-2020
Церковный праздник 27 сентября: Воздвижение Креста Господня. Что категорически нельзя делать