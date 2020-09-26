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Арестовали за взятку чиновника мэрии Новосибирска. Дмитрий Лобыня разрешал рекламу за мзду

14:17 26.09.2020 Фото: kprfnsk.ru
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Только после перечисления 200 тыс. рублей, подозреваемый начальник комитета по рекламе подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, не соответствующих требованиям.

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Главу комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню задержали 25 сентября

По ходатайству следователей СКР за получение взятки в крупном размере арестован председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска. Об этом в субботу сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

-По версии следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к чиновнику мэрии с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. В целях получения положительного решения последний сообщил, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей. На следующий день после перечисления денежных средств, подозреваемый подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, - рассказала подробности Кулешова.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением ФСБ России по Новосибирской области.

Следователями СКР фигурант был задержан. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.

-Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, - заявила Кулешова 26 сентября.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", речь идет о Дмитрии Лобыни, который баллотировался на сентябрьских выборах в новосибирский горсовет от КПРФ.
Главу комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню задержали 25 сентября представители силовых структур.

В августе 2020 года собственники дома в ЖК «Сибревком» заподозрили главу комитета по рекламе мэрии во взяточничестве. Больше трех лет жители просили администрацию города убрать незаконно размещенную на фасаде здания рекламу. Прокуратура города подтвердила обоснованность претензий.

арест взятки подозреваемый чиновник Дмитрий Лобыня
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