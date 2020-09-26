Арестовали за взятку чиновника мэрии Новосибирска. Дмитрий Лобыня разрешал рекламу за мзду

Только после перечисления 200 тыс. рублей, подозреваемый начальник комитета по рекламе подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, не соответствующих требованиям.

Главу комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню задержали 25 сентября

По ходатайству следователей СКР за получение взятки в крупном размере арестован председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска. Об этом в субботу сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

-По версии следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к чиновнику мэрии с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. В целях получения положительного решения последний сообщил, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей. На следующий день после перечисления денежных средств, подозреваемый подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, - рассказала подробности Кулешова.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением ФСБ России по Новосибирской области.

Следователями СКР фигурант был задержан. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.

-Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, - заявила Кулешова 26 сентября.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", речь идет о Дмитрии Лобыни, который баллотировался на сентябрьских выборах в новосибирский горсовет от КПРФ.

Главу комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню задержали 25 сентября представители силовых структур.

В августе 2020 года собственники дома в ЖК «Сибревком» заподозрили главу комитета по рекламе мэрии во взяточничестве. Больше трех лет жители просили администрацию города убрать незаконно размещенную на фасаде здания рекламу. Прокуратура города подтвердила обоснованность претензий.