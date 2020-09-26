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Контрабандой 37 кг золота на 143 млн рублей везли машинисты поезда из России в Китай

14:56 26.09.2020 Фото: УФСБ России по Забайкальскому краю
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Слитки были спрятаны в технической полости тепловоза. Поезд следовал в Маньчжурию. Это называют крупнейшим случаем контрабанды драгоценных металлов.

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ФСБ поймала машинистов поезда на крупнейшей контрабанде золота в Китай

Сотрудники ФСБ поймали машинистов поезда на крупнейшей контрабанде золота в Китай. Об этом сообщили в ведомстве.

Спецслужбы совместно с пограничниками и Читинской таможней накрыли нелегальный канал поставок драгметалла. Изъято 37 килограммов золота стоимостью 143 миллиона рублей. Партия была обнаружена в локомотиве грузового состава во время проверки на железнодорожном пункте пропуска. Поезд следовал в Маньчжурию.

В технической полости тепловоза было обнаружено и изъято семь свертков из черного полимерного материала, в которых находились 102 металлических слитка общей массой 36,8 килограмма. Контрабандой занимались члены локомотивной бригады.

Возбуждены уголовные дела.

золото контрабанда локомотив машинист
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От редакции

Где взяли столько золота?

Аноним, 26 сентября 2020 15:09
Помнится в разгар самоизоляции пару пудов при перегрузе на Лондон потеряли - так ни кого и не нашли ( думаю и слитки вернули) вот такое у нас правовое государство

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