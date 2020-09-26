На видео "двойную" медсестру на фасаде 5-этажки сняли в Бердске. Сюжет граффити согласовали жильцы

Жители дома №4 на ул. Лунной попросили художников не рисовать танки и взрывы, поскольку живы еще те, кто помнит Великую Отечественную. Скоро уличный арт-объект откроют официально.

Пока неизвестна дата официального открытия нового уличного арт-объекта. Но картина практический готова

Художники-граффитисты Андрей Кукшев и Кристина Валеева закончили писать портрет медсестры времен Великой Отечественной войны на фасаде дома №4 по ул. Лунной. Рисунок необычный - двойной: на одной половине девушка одета в гимнастерку, на второй - в "гражданское" платье. А пилотку на голове переходит в венок из цветов.

В кармане у девушки лежит книга с воспоминаниям бердчан о войне, которая выпущена к 75-летию Победы. Авторы рисунка решили увековечить и ее в своей картине.

Пока неизвестна дата официального открытия нового уличного арт-объекта. Но картина практический готова. И местным жителям она пришлась по душе. Более того, как рассказала Тамара Молчалова, председатель совета дома №4 на ул. Лунной, художники прислушались к пожеланиям горожан.

- У нас живут пожилые люди, которые помнят Великую Отечественную. Они попросили не рисовать танки и взрывы, чтобы не видеть их каждый день. Мы высказали свои пожелания, попросили позитива, - высказалась Тамара.

Портрет рисовали примерно неделю. А до этого члены правительства дома провели опрос, в основном среди пожилых местных жителей: все высказались за рисунок, но без агрессии и крови, пояснила Тамара Молчалова.