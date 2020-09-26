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Видео ДТП с 8 автомобилями попало в Сеть. Стояла в пробке ул. Большевисткая в Новосибирске

15:31 26.09.2020 Фото: Скриншот с видео
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Наибольшие повреждения получил бордовый седан Toyota Carina. Его водитель попал в больницу с переломом колена.

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Утром на улице Большевистской столкнулись 8 автомобилей

Запись с видеорегистратора с моментом столкновения 8 машин в Октябрьском районе Новосибирска появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как водитель Toyota Corolla в правом ряду замедлился, а следующий позади него автомобилист, тоже на «Королле», резко дёрнул руль влево. В результате произошло столкновение с Mercedes-Benz C-Klasse.

«Мерседес» стукнул BMW X5, кроссовер вылетел на встречную полосу и «протаранил» в левый бок седан Toyota Carina. Водителя госпитализировали с переломом левой ноги.

Субботнее утро в Новосибирске началось с крупного ДТП на одной из основных магистралей города. На улице Большевистской скапливается пробка в обе стороны.

Инцидент произошел утром в субботу, 26 сентября, в Октябрьском районе. Недалеко от остановки Инструментальный завод около 09.00 столкнулись несколько машин. Очевидцы отмечают аварию на картах 2ГИС, подчеркивая, что авария затронула обе полосы и ее участниками стали не менее шести машин. В соцсетях сообщают о восьми автомобилях, поврежденных в аварии.

При этом наибольшие повреждения получил бордовый седан Toyota Carina. Как минимум, один человек был травмирован. Эту информацию подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Тойота Карина (мужчина 1991 г. р.), который с предварительным диагнозом открытый перелом левого колена доставлен в лечебное учреждение. На месте работает экипаж ГИБДД. Предварительно причиной аварии стало несоблюдение дистанции. Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения», – рассказал инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Движение по улице Большевистской в районе дома №175/6 было сильно затруднено в обоих направлениях.

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