Сколько еще продлится масочный режим в Новосибирской области, стало известно

Остаются в силе требования о социальной дистанции и проверке в предприятиях общепита, торговых центрах, магазинах и транспорте.

В Бердске комиссия проверяет общественный транспорт на соблюдение масочного режима

Жителей Новосибирской области ждет продление масочного режима. Об этом заявили в региональном правительстве. 25 сентября стало известно, что должны будут носить маски как минимум до конца октября.

— В Новосибирской области на месяц продляется режим повышенной готовности — необходимо соблюдать требования социального дистанцирования и масочного режима, — сообщили в областном правительстве.

В связи с этим по поручению губернатора Андрея Травникова органы власти, Роспотребнадзор и полиция продолжат проверки в предприятиях общепита, торговых центрах, магазинах и транспорте. За несоблюдение мер безопасности нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

Действие режима повышенной готовности при этом планируется продлить еще на месяц. Необходимые документы будут вынесены на рассмотрение правительства Новосибирской области в понедельник 28 сентября.