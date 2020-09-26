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Лежат в ковидных госпиталях почти 1900 пациентов с сомнительным и подтвержденными диагнозом COVID-19 в Новосибирской области

15:59 26.09.2020 Фото: pexels.com
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Кроме того, под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1229 жителей области,
43 410 человек сняты с меднаблюдения.

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Заразились коронавирусом 72 человека за сутки на 26 сентября в Новосибирской области. Общее число больных 12 854
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Заразились 7 523 человек COVID-19 за сутки на 26 сентября во всех регионах России. Всего выявлен 1 143 000 случаев в странеЛежат в ковидных госпиталях почти 1900 пациентов с сомнительным и подтвержденными диагнозом COVID-19 в Новосибирской областиЕщё 2010 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 26 сентября в регионе зарегистрировано 12 854 случая коронавирусной инфекции (+72 за последние сутки), в том числе у 758 детей. 11 772 человека выписаны с выздоровлением (+84 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 63 года и 72 года, и женщина в возрасте 38 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 435 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человека. На ИВЛ – 10 пациентов.

Госпитализированы 20 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 376.

В больницы районов области госпитализированы 496 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 508 507 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 229 жителей области, 43 410 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки выявили еще 5 заразившихся коронавирусом в Бердске. Общая цифра больных в городе достигла 290.

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