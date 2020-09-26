Заразились 7 523 человек COVID-19 за сутки на 26 сентября во всех регионах России. Всего выявлен 1 143 000 случаев в стране

Умерли за последние 24 часа 169 человек, выздоровели 6004 пациента. Всего жертв коронавируса среди россиян около 20 000.

В России еще 7,5 тыс. человек заболели COVID-19

В России за последние сутки выявлено 7 523 новых случая коронавируса в 85 регионах. Это максимум с 22 июня. Умерли 169 человек. Свежие данные сообщил федеральный оперативный штаб по COVID-19 в субботу, 26 сентября. Уточняется, что 27,1% заболевших не имели симптомов.

За сутки в России полностью выздоровели 6 004 человека. Наибольшее число новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве — 1792. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (232 случая) и Московская область (204 заболевших).

В общей сложности с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1,143 млн. человек. За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заболели 7523 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Это максимальное количество с 22 июня — тогда было 7600 заразившихся. Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 1,143 млн.

Самые большие показатели суточного прироста заболевших зафиксированы в Москве (1792), Санкт-Петербурге (232), Московской (204), Ростовской (189) и Нижегородской (166) областях.

Выздоровели за 24 часа 6004 человека, 169 пациентов умерли.

Днем ранее в оперативном штабе сообщили о 7,2 тыс. заболевших в стране — отметка в 7 тыс. инфицированных была преодолена впервые с июня.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 25 сентября заявил, что рост заболеваемости является не началом второй волны эпидемии COVID-19, а продолжением первой.