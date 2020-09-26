Сколько миллионов и за что заплатят при благоустройстве городского парка в Бердске летом-2021

Появятся скульптура из стеклопластика "Влюбленные" с часами, ограда по всему периметру, новые качели на детской площадке. И не только.

Деревья массово высаживают в парке Бердска

Власть Бердска объявила аукцион на поиск подрядчика для благоустройства городского парка. Предполагается второй этап глобальной реконструкции провести летом 2021 года.

Точнее ремонт хотят начать, судя по аукционной документации, 1 мая следующего года, а завершить к 1 сентября.

Заплатить за продолжение благоустройства парка городской бюджет готов 27 404 679 рублей. Но по итогам торгов сумма может снизится. Аукцион назначен на 6 октября 2020 года.

Что предстоит сделать в городском парке

Устройство проездов и пешеходных дорожек, обустройство детской площадки - скамейки, песочницы, качалки, скульптура из стеклопластика "Влюбленные" с часами, озеленение - посадка деревьев и кустарников. Посадят более 6000 штук различных цветов, около 200 деревьев и кустарников. Кроме того поставят фонари, которые не успели сделать летом-2020.

Одно из главных преобразований — это ограждение на металлических столбах по всему периметру парка. Поставят забор высотой 2 метра из решетчатых панелей, соорудят 8 входных групп с воротами.

Напомним, что в 2020 году бердский парк благоустраивали на сумму 37 млн рублей. Контракт заключали с компанией «РСУ-Сибирь», выигравшей аукцион. Фирма снизила сумму подряда почти на 4 млн.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», завершить ремонт в этом году в установленные сроки не успели и ко Дню города 5 сентября парк официально так и не открыли. Остались недоделки. Впрочем, бердчане, критикуя парковые изменения, отмечают, что они заметны и зачастую в лучшую сторону. Пока не могут привыкнуть горожане к тому, что в парке стало «лысо» из-за вырубки старых аварийных деревьев.