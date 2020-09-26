Почему любовь к женщине Стрельцу уже сама по себе опьяняет? И какие американские гонки ждут вас, если вы влюбились в Стрельца

Мы безрассудны и легкомысленны и будем бороться изо всех сил за свое счастье - и ваше!

Будь вы Стрелец или просто катаетесь на американских горках, встречающихся с ним, эти истины, вероятно, кажутся вам до ужаса знакомыми

Не для того, чтобы хвастаться или что-то в этом роде, но мы, Стрельцы, печально известны в астрологии тем, что у нас самые привлекательные личности из всех знаков зодиака.

Мы - двойной удар - огненные знаки, которыми управляет Юпитер. Это большие эмоции, постоянные сюрпризы и много страсти.

Так что откажитесь от напитков, потому что любовь к Стрельцу уже сама по себе опьяняет.

Будь вы Стрелец или просто катаетесь на американских горках, встречающихся с ним, эти истины, вероятно, кажутся вам до ужаса знакомыми.

Вот 7 жестоких истин, которые вы должны знать о свиданиях и любви к Стрельцу, пламенному получеловеку-наполовину кентавру, известному как лучник среди знаков зодиака в астрологии.

1. Мы непоследовательны.

Мы знаем, что на прошлой неделе мы говорили вам, что занимаемся программированием, чтобы больше узнать о компьютерах. На этой неделе мы хотим узнать все о том, как выращивать собственный сочный сад на пожарной лестнице.

Мы более чем согласны с тем, чтобы не быть просто одним человеком, поэтому, если вы любите Стрельца, вы объединяете много разных людей в одного - вам повезло!

2. Мы всегда шутим.

Мы никогда не позволим шутке умереть. У нас все еще есть моменты с друзьями из средней школы, от которых мы просто не можем отказаться.

Мы будем цепляться за общую шутку до тех пор, пока она вам не надоест, и вы никогда не захотите, чтобы мы снова упоминали «соленья» или «технические детали».

Любите наше изворотливое чувство юмора? Вам понравится в 2 часа ночи, когда мы не перестанем рассказывать вам об этом веселом моменте в нашем любимом комедийном подкасте? Подумайте об этом очень внимательно, прежде чем связываться с провисанием.

3. Мы очень негибкие.

Нам очень жаль, но мы не хотим строить с вами планы на ужин в 18 часов, когда мы собираемся закончить работу, и все, что мы хотим сделать, это пойти домой и посмотреть телевизор. .

Мы ценим время, проведенное в одиночестве, и планируем его так, как будто мы в отношениях с самими собой. (Что мы есть.)

Стрельцы очень независимы, поэтому не ждите, что мы скорректируем свой график в соответствии с вашим.

И не путайте эту черту с интровертами - мы любим планы, нам просто нравится, когда вы строите их за 24 часа.

4. Мы сразу переходим к глубоким философским вопросам.

Каковы ваши самые сокровенные жизненные устремления? Какие повторяющиеся сны вам снятся? Каковы ваши три самых мрачных страха и почему?

Все эти вопросы - честная игра на первом свидании с Сэгом: мы очень философски настроены.

Не высмеивайте наши мантры или тот факт, что мы приписываем медитацию излечению от беспокойства. Мы одержимы самоанализом и более глубокими вопросами Вселенной.

Если это вас пугает, вы не готовы любить Стрельца.

5. Мы немного безрассудны.

Да, мы можем быть безрассудными со своими эмоциями, и мы не всегда обдумываем вещи, что имеет тенденцию кусать нас за задницу.

Что тут сказать ?! Мы живем ради опыта!

Но это значит, что у нас всегда есть что рассказать, и вам никогда не будет скучно.

6. А если вы нас не любите, мы будем двигаться дальше.



Мы можем бросать людей, как мешок с мокрым вонючим бельем. Мы никогда не хотим чувствовать, что у нас отношения с кем-то, кто не хочет слышать то, что мы говорим, или пытается сказать нам, что нам думать.

Стрельцы обладают чрезвычайно сильным чувством правильного и неправильного, и если вы не можете согласиться с нами или, по крайней мере, посочувствовать нам, мы отключаемся.

7. Но, несмотря ни на что, мы настроены довольно оптимистично.

В глубине души Марии - свободные духи, и наш совет номер один всегда - «Следуй за своим сердцем».

Когда вы влюбитесь в нас, будьте готовы к постоянному потоку агрессивных солнечных лучей. Это может вас раздражать, но мы склонны во всем находить хорошее.

Даже в наших боях мы будем отчаянно пытаться изменить ситуацию к лучшему. Просто мы такие. Мы безрассудны и легкомысленны и будем бороться изо всех сил за свое счастье - и ваше!