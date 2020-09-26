Опубликовано видео крушения и мощной вспышки при падении АН-26 с курсантами Украины

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины, - написал 26 сентября замглавы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook и опубликовал видео с военным самолетом Ан-26, который разбился под Харьковом. -Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом, - считает он.

Голос за кадром говорит, что борт заходит на посадку, после чего происходит падение и взрыв. На видео попала сильная вспышка света.

Военный Ан-26 потерпел крушение у города Чугуев при заходе на посадку. Самолет выполнял учебные полеты, на его борту находились курсанты и офицеры. Незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе одного двигателя.

Из 27 человек 25 погибли на месте, два курсанта сумели выпрыгнуть из самолета, однако один из них позже умер в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовке к ним. Рассматриваются несколько версий катастрофы: ошибка экипажа, техническая неисправность, проблемы с техническим обслуживанием самолета и ненадлежащее исполнение обязанностей ответственными за управление полетами.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура.