Когда формируется пожизненный иммунитет в COVID-19 рассказал гендиректор "Вектора"

"Если человек переболел в легкой форме, или это было бессимптомное течение заболевания, то все зависит от уровня сформировавшегося иммунитета, и в этом случае такой категории лиц, возможно, в будущем потребуется вакцинация с помощью вакцины для профилактики COVID-19", - сказал Максютов.

Гинцбург предположил, что людям, которые уже переболели коронавирусом прежде, чем делать второй укол вакцины, стоит проверить уровень своего иммунитета: "излишне высокий титр просто-таки ни к чему, я считаю"

При тяжелом течении коронавируса у человека может сформироваться пожизненный иммунитет к этой инфекции, а для легко переболевших необходима вакцинация, заявил гендиректор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов, пишет Интерфакс.

"Если человек переболел в легкой форме, или это было бессимптомное течение заболевания, то все зависит от уровня сформировавшегося иммунитета, и в этом случае такой категории лиц, возможно, в будущем потребуется вакцинация с помощью вакцины для профилактики COVID-19", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус. Вакцины" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, "лучшая вакцинация, с точки зрения эффективности и небезопасности, это перенести соответствующую болезнь". "Поэтому, если человек переболел не легко, и не в бессимптомной форме, у него должен быть сформирован достаточный иммунитет для того, чтобы не требовалась вакцинация", - сказал Максютов.

В свою очередь директор научного центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что разработанная ими вакцина "Спутник V", которая находится в стадии пострегистрационных исследований, применялась к лицам, которые переболели COVID-19 в легкой форме.

"Да, им делали прививки, да, в первую очередь делали прививки те, кто переболел в легкой форме, у них возрастали титры антител гораздо быстрее, чем они возрастают обычно у человека, который не контактировал с вирусом", - сказал он.

Гинцбург предположил, что людям, которые уже переболели коронавирусом прежде, чем делать второй укол вакцины, стоит проверить уровень своего иммунитета: "излишне высокий титр просто-таки ни к чему, я считаю".

Он пояснил, что "динамика сокращения антител у легко перенесших COVID-19 (по аналогии с вирусом гриппа - если использовать ту же - терминологию - на ногах), титр антител сокращается очень быстро".

"Поэтому им совершенно необходимо вакцинироваться. У тех, кто перенес в тяжелой форме, да, у тех титры антител держатся, по всей видимости, дольше, поэтому тяжело переболевшим перед решением вопроса о необходимости их вакцинации надо, безусловно, определить титр вирус-нейтрализующих антител", - сказал он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор" проходят успешно.

"28-30 сентября завершается стадия клинических исследований, они проходят очень успешно, необходимые титры у добровольцев нарабатываются, клинических проявлений после вакцины нет ни у кого, ни температуры, ни каких-либо других реакций", - сказала она в фильме Аскер-заде.

"Таких вакцин, как вакцина, разрабатываемая "Вектором", в мире не так много разрабатывается, это достаточно сложный процесс", - отметила глава Роспотребнадзора.

"Вектор" завершает этап клинических исследований на добровольцах (вторую стадию) и до середины октября рассчитывает получить регистрацию на свою двухфазную (то есть, состоящую из двух инъекций) пептидную вакцину "ЭпиВакКорона", после чего перейти к третьей фазе широкого исследования на добровольцах, в том числе людях старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Промышленный выпуск "ЭпиВакКорона" будет осуществляться на производственной площадке центра "Вектор", которая имеет сертификат соответствия GMP и сертификат соответствия системы качества требованиям ISO 9001:2015 (TUF NORD CERT). В ноябре в Роспотребнадзоре уже рассчитывают начать производство.