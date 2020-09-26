Масочный режим продлили до 30 октября 2020 года в Новосибирской области. Бердске тоже

На утро 26 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 12 854 случая коронавирусной инфекции (+72 за последние сутки), в том числе у 758 детей по данным оперативного штаба.

Всего в Новосибирской области сделано 508 507 тестов на коронавирус

В Новосибирской области на месяц продляется режим повышенной готовности – необходимо соблюдать требования социального дистанцирования и масочного режима.

По поручению Губернатора Андрея Травникова областными органами власти совместно с Роспотребнадзором и полицией продолжаются проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности и правил поведения при режиме повышенной готовности. В центре внимания – предприятия общепита, торговые объекты, транспорт.

На утро 26 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 12 854 случая коронавирусной инфекции (+72 за последние сутки), в том числе у 758 детей по данным оперативного штаба. 11 772 человека выписаны с выздоровлением (+84 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 63 года и 72 года и женщина в возрасте 38 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 435 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человека. На ИВЛ — 10 пациентов. Госпитализированы 20 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 376.

В больницы районов области госпитализированы 496 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 508 507 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 229 жителей области, 43 410 человек сняты с меднаблюдения.