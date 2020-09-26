Гудбай! Куда уходит средний класс...

Пандемический кризис привел к тому, что российский средний класс, к которому до эпидемии коронавируса можно было отнести 24% работающего населения, сократился. 6,1% занятых представителей среднего класса перешли в категорию бедных.

Экономисты ВШЭ сообщили о сокращении в России среднего класса из-за пандемии

Пандемический кризис привел к тому, что российский средний класс, к которому до эпидемии коронавируса можно было отнести 24% работающего населения, сократился. 6,1% занятых представителей среднего класса перешли в категорию бедных. Эти цифры приводят эксперты ВШЭ в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития», пишет https://www.forbes.ru/

К среднему классу эксперты относили людей с доходом не ниже 1,25 от медианного по региону, которые соответствует хотя бы одному из двух признаков:

заняты по профессиям, которые относятся к 0−4 классам по ISCO (законодатели, чиновники, руководители высшего и среднего звена, специалисты высшего и среднего уровня квалификации, офисные служащие, военные);

имеют высшее или незаконченное высшее образование.

Причинами роста бедного населения стали потеря работы и снижение трудовых доходов из-за простоя, пишут исследователи. Их модельные расчеты показали, что в период пандемии 8,7% представителей среднего класса потеряли работу, 3,9% оказались в простое с сохранением трудового дохода на уровне не выше МРОТ (12 130 рублей).

Душевые доходы россиян также сократились из-за коронавируса на 9,7−11,5%, пишут эксперты ВШЭ. «За счет выплат населению удалось отыграть 2% падения доходов, но этого недостаточно для выхода на траекторию роста», — отмечают они. В первом квартале 2020 года реальные душевые денежные доходы составляли 102,1% от доходов соответствующего периода в 2019 году, но уже во втором квартале показатель снизился до 92,3%, сообщают исследователи со ссылкой на Росстат.

Для двукратного снижения бедности в соответствии с указом президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» экономисты считают необходимым кардинально обновить миссию, функционал и деятельность служб занятости, присвоив им федеральный статус. В службах должны также появиться специальные департаменты, которые бы занимались программами легализации неформальной занятости, считают эксперты. Число потенциальных участников таких программ они оценивают в 3,5 — 4 млн человек.

Эксперты также предлагают ввести ежемесячное пособие на детей из бедных семей в возрасте от семи до 16 лет (или до 18, если они продолжают учиться). По их оценкам, эта мера коснется 2,7 млн детей. В образовательной системе сокращению бедности, по мнению экономистов, способствует выделение квот (10% бюджетных мест) для отдельного конкурса абитуриентов из семей с низкими доходами и низким уровнем образования родителей, а также увеличение социальных стипендий до размера прожиточного минимума.