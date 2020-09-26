Какой великий православный праздник отмечают 27 сентября 2020 года

Самой главной традицией в этот день среди православных верующих является посещение храма. Если церковь достраивалась, то крест старались поднимать именно в этот день.

Церковный праздник Воздвижение Креста Господнего отмечается православными верующими 27 сентября 2020 года

Праздник Воздвижение Креста Господня 27 сентября 2020 года богат запретами и традициями

Церковный праздник Воздвижение Креста Господнего отмечается православными верующими 27 сентября 2020 года. В этот день состоялось торжественное поднятие Креста, на котором был распят Иисус Христос. Данный праздник является одним из 12 самых значимых в церковном православном календаре.

У праздника Воздвижение Креста Господнего интересная история

Этот праздник из года в год отмечается в один и тот же день – 27 сентября, то есть Воздвижение Креста Господнего является непереходящим праздником.

Из названия можно узнать, что вспоминается в этот день. Именно 27 сентября был торжественно поднят крест после его падения, на котором был распят Иисус Христос.

Событие это состоялось в 326 году. Именно в том году Елена, которая являлась родительницей императора Константина, приняла решение отправиться в Иерусалим, чтобы найти святыни и, конечно же, крест. Когда произошло разрушение Иерусалима воинами из Рима, крест, на котором распяли Иисуса, был потерян.

Важную святыню удалось найти под языческим святилищем Афродиты, расположенном на горе Голгофе. После этого крест подняли, чтобы каждый человек смог его увидеть.

Традиции и приметы в праздник Воздвижение Креста Господня

Самой главной традицией в этот день среди православных верующих является посещение храма. Если церковь достраивалась, то крест старались поднимать именно в этот день.

В честь этого праздника люди старались придерживаться поста, который длился всего один день. Из рациона исключали мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.

С этим днем связано достаточно много примет, которые могли рассказать, какой будет погода:

если к этому дню уже завершилось бабье лето, то можно не ждать тепла до весенней поры;

весна будет ранней, если в этот день холодно;

если в утреннее время есть мороз, то уже совсем скоро наступят холода, а вот теплая погода говорит о том, что холода можно ждать не так скоро;

осенний период будет теплым, если журавли летят на юг не спеша и низко.

Каких запретов стоит придерживаться в Воздвижение Креста Господня, чтобы избежать беды

У каждого большого православного праздника есть свои запреты. Православные верующие стараются их придерживаться, чтобы не привлечь в свою жизнь беды и несчастья.

В Воздвижение Креста Господнего есть такие запреты:

не стоит заниматься новыми делами, так как из этого ничего хорошего не получится;



большим грехом в этот день считается сквернословие и пожелания зла людям – о плохом даже думать нельзя;

тяжелую работу в этот день нельзя выполнять, а также домашние дела стоит отложить на другой день;

именно в день Воздвижения Креста Господнего все змеи начинают подготавливаться к зимнему периоду, становятся очень активными, и поэтому лучше не ходить в лес.

Важно этот праздник провести с хорошими мыслями и в прекрасном расположении духа, и всем окружающим надо желать всего того, что хочется себе.

Источник: http://rsute.ru/