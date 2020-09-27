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Общество / Стиль жизни

5 главных ошибок секса с презервативом

12:18 27.09.2020 Фото: pxhere.com
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О том, что нельзя есть с пола, знает даже малыш, а то, что упавший без обертки контрацептив не стоит пускать в ход - приходится объяснять многим взрослым.

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Когда до настоящей опасности всего один неверный шаг
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Увы, даже защищенный секс (а под таким обычно подразумевают секс с использованием презерватива) на дает вам стопроцентной гарантии безопасности. Какие ошибки не стоит допускать во время безопасного секса.

1. Надевать презерватив неправильно
Как это делать - написано на каждой упаковке. Более того - различные обучающие видео можно найти даже на ютубе. Естественно, если дело дошло до использования презерватива, то времени на просмотр туториалов у вас, скорее всего, нет. Поэтому просто запомните несколько правил: проверьте срок годности перед использованием убедитесь, что приобрели презерватив подходящего размера раскатывайте презерватив легкими движениями, без ногтей (если вам приходится прикладывать усилие, вы, вероятней всего, надеваете его наизнанку) перед проникновением проверьте отсутствие механических повреждений на латексе.

2. Не мыть руки
Мануальные ласки считаются самыми безопасными среди всего разнообразия любовных утех. И правда, что может пойти не так, если вы вдруг решите проникнуть пальцами в самые сокровенные глубины вашего партнера? Беспокоиться не о чем, если вы перед этим не забыли тщательно вымыть руки. В противном случае приятные ощущения едва ли станут утешением для партнера, которому придется лечиться от возможных воспалений, зуда или механических повреждений.

3. Не придерживать презерватив при минете
Если во время орального секса принимающей стороной выступает мужчина, и вы используете презерватив, партнеру стоит напомнить, что его необходимо придерживать. Если презерватив соскользнет с пениса и попадет в дыхательные пути, партнер может задохнуться. Самостоятельно вытащить его из трахеи практически невозможно, а скорая может банально не успеть доехать.

4. Поднимать презерватив с пола
О том, что нельзя есть с пола, знает даже малыш, а то, что упавший без обертки контрацептив не стоит пускать в ход - приходится объяснять многим взрослым. Конечно, в момент чрезмерного возбуждения, глаз разума едва ли способен до вас докричаться. Будем надеяться, что, попади вы в такую ситуацию, не станете его мыть под проточной водой, обтряхивать и норовить применить его по назначению. Большинство презервативов продаются со смазкой, к которой отлично липнет всякий мусор, микробы, и прочая живность, которой не стоит попадать в лоно вашего партнера. К тому же при трении презерватив может получить чисто механические повреждения. Что тоже не очень хорошо.

5. Надевать сразу более одного презерватива
Это именно та ситуация, когда больше не означает лучше. А скорее даже наоборот: второй слой латекса не обеспечивает дополнительную защиту, а лишь повышает вероятность, что презерватив порвется в самый неподходящий момент. Обычно такую ошибку допускают молодые и неопытные любовники, которые подходят к вопросу контрацепции со свойственным им юношеским максимализмом. Хотя встречаются подобные случаи и среди разумных на первый взгляд людей.

Источник: ivona.bigmir.net

безопасность защищенный секс контрацепция презерватив
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Кто должен рассказывать детям про контрацепцию?

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