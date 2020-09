Список победителей награды Эмми 2020

В ночь с 20 на 21 сентября прошла основная церемония вручения телевизионной премии Эмми. Лучшие сериалы и актеры получили заслуженные награды

В США прошла церемония награждения Эмми 2020 для лучших сериалов года - она уникальна в этом году, потому что из-за пандемии коронавируса прошла онлайн. Ведущий церемонии - Джимми Киммел.

Телесервис НВО в 2020 году собрал 30 наград за свои сериалы. Среди победителей - Эйфория и Хранители, сообщает Главред.

Стримминговый сервис Netflix на Эмми 2020 уступил НВО с 21 статуэткой.

Эмми 2020 - писок победителей

Лучший драматический сериал: Наследники

Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендая — Эйфория

Лучший актер в драматическом сериале: Джереми Стронг — Наследники

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер — Озарк

Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Билли Крудап — Утреннее шоу

Лучший комедийный сериал: Шиттс Крик

Лучшая актриса в комедийном сериале: Кэтрин О’Хара — Шиттс Крик



Лучший актер в комедийном сериале: Юджин Леви — Шиттс КрикЛучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Энни Мёрфи — Шиттс КрикЛучший актер второго плана в комедийном сериале: Дэн Леви — Шиттс КрикЛучший мини-сериал: ХранителиЛучший актер в мини-сериале или телефильме: Марк Руффало — Я знаю, что это правдаЛучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Реджина Кинг — ХранителиЛучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Яхья Абдул-Матин II — ХранителиЛучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Узо Адуба — Миссис АмерикаЛучший телефильм: БезупречныйЛучший режиссер драматического сериала: Андрий Парекх — Наследники (серия Hunting)Лучший сценарий в драматическом сериале: Джесси Армстронг — Наследники (серия This is Not for Tears)Лучшие режиссеры комедийного сериала: Эндрю Чивидино, Дэн Леви — Шиттс Крик (серия Happy Ending)Лучший сценарий в комедийном сериале: Дэн Леви — Шитс Крик (серия Happy Ending)Лучший режиссер мини-сериала/телефильма: Мария Шрэйдер — НеортодоксальнаяЛучший сценарий в мини-сериале/телефильме: Дэймон Линделоф, Корд Джефферсон — Хранители (серия This Extraordinary Being)Лучшая анимационная программа: Рик и МортиЛучший документальный или нон-фикшн сериал: Последний танец.

Все награждения во всех номинациях Эмми 2020 можно смотреть онлайн на официальной странице Youtube Телеакадемии. Для этого стоит открыть канал, на котором записана речь Джмиим Киммела.