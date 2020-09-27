27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Список победителей награды Эмми 2020

11:17 27.09.2020 Фото: Twitter.com
0

Лучшая анимационная программа: Рик и Морти.

% name% title
В ночь с 20 на 21 сентября прошла основная церемония вручения телевизионной премии Эмми. Лучшие сериалы и актеры получили заслуженные награды

В США прошла церемония награждения Эмми 2020 для лучших сериалов года - она уникальна в этом году, потому что из-за пандемии коронавируса прошла онлайн. Ведущий церемонии - Джимми Киммел.

Телесервис НВО в 2020 году собрал 30 наград за свои сериалы. Среди победителей - Эйфория и Хранители, сообщает Главред.

Стримминговый сервис Netflix на Эмми 2020 уступил НВО с 21 статуэткой.

Эмми 2020 - писок победителей

Лучший драматический сериал: Наследники
Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендая — Эйфория
Лучший актер в драматическом сериале: Джереми Стронг — Наследники
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер — Озарк
Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Билли Крудап — Утреннее шоу
Лучший комедийный сериал: Шиттс Крик
Лучшая актриса в комедийном сериале: Кэтрин О’Хара — Шиттс Крик

Лучший актер в комедийном сериале: Юджин Леви — Шиттс Крик
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Энни Мёрфи — Шиттс Крик
Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Дэн Леви — Шиттс Крик
Лучший мини-сериал: Хранители
Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Марк Руффало — Я знаю, что это правда
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Реджина Кинг — Хранители
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Яхья Абдул-Матин II — Хранители
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Узо Адуба — Миссис Америка
Лучший телефильм: Безупречный
Лучший режиссер драматического сериала: Андрий Парекх — Наследники (серия Hunting)
Лучший сценарий в драматическом сериале: Джесси Армстронг — Наследники (серия This is Not for Tears)
Лучшие режиссеры комедийного сериала: Эндрю Чивидино, Дэн Леви — Шиттс Крик (серия Happy Ending)
Лучший сценарий в комедийном сериале: Дэн Леви — Шитс Крик (серия Happy Ending)
Лучший режиссер мини-сериала/телефильма: Мария Шрэйдер — Неортодоксальная
Лучший сценарий в мини-сериале/телефильме: Дэймон Линделоф, Корд Джефферсон — Хранители (серия This Extraordinary Being)
Лучшая анимационная программа: Рик и Морти
Лучший документальный или нон-фикшн сериал: Последний танец.

Все награждения во всех номинациях Эмми 2020 можно смотреть онлайн на официальной странице Youtube Телеакадемии. Для этого стоит открыть канал, на котором записана речь Джмиим Киммела.

кино награда победители сериал сша Эмми 2020 Джимми Киммел Марк Руффало YouTube Netflix НВО
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие фильмы из списка смотрели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Причину огромной очереди машин скорой помощи назвал минздрав Новосибирской области
13:22 27-09-2020
Причину огромной очереди машин скорой помощи назвал минздрав Новосибирской области
Бесполезные и вредные из "здорового питания" продукты назвал доктор Мсников
12:57 27-09-2020
Бесполезные и вредные из
Первый в истории вылечившийся от ВИЧ человек болен раком последней стадии
12:43 27-09-2020
Первый в истории вылечившийся от ВИЧ человек болен раком последней стадии
Армения объявила войну Азербайджану. Срочное заявление
12:29 27-09-2020
Армения объявила войну Азербайджану. Срочное заявление
Мусорят на самоизоляции россияне больше. Дал из-за этого 9 млрд рублей перевозчикам мусора Мишустин
12:19 27-09-2020
Мусорят на самоизоляции россияне больше. Дал из-за этого 9 млрд рублей перевозчикам мусора Мишустин
5 главных ошибок секса с презервативом
12:18 27-09-2020
5 главных ошибок секса с презервативом
Магнитные бури сегодня: 27 сентября сильной магнитной бури не будет, сообщают синоптики РАН 1
12:07 27-09-2020
Магнитные бури сегодня: 27 сентября сильной магнитной бури не будет, сообщают синоптики РАН
Была ли пьяна загадочно погибшая в фитнес-центре дочь актера Конкина София, поведали эксперты
12:04 27-09-2020
Была ли пьяна загадочно погибшая в фитнес-центре дочь актера Конкина София, поведали эксперты
Астрологическая любовная совместимость водолея: Лучшая и худшая пара для неземного знака зодиака 1
11:55 27-09-2020
Астрологическая любовная совместимость водолея: Лучшая и худшая пара для неземного знака зодиака
БердскОбязательно и срочно! Новое условие получения соцвыплат нужно выполнить жителям Бердска
11:45 27-09-2020
Обязательно и срочно! Новое условие получения соцвыплат нужно выполнить жителям Бердска