Список победителей награды Эмми 2020

В США прошла церемония награждения Эмми 2020 для лучших сериалов года - она уникальна в этом году, потому что из-за пандемии коронавируса прошла онлайн. Ведущий церемонии - Джимми Киммел.
Телесервис НВО в 2020 году собрал 30 наград за свои сериалы. Среди победителей - Эйфория и Хранители, сообщает Главред.
Стримминговый сервис Netflix на Эмми 2020 уступил НВО с 21 статуэткой.
Эмми 2020 - писок победителей
Лучший драматический сериал: Наследники
Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендая — Эйфория
Лучший актер в драматическом сериале: Джереми Стронг — Наследники
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер — Озарк
Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Билли Крудап — Утреннее шоу
Лучший комедийный сериал: Шиттс Крик
Лучшая актриса в комедийном сериале: Кэтрин О’Хара — Шиттс Крик
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Энни Мёрфи — Шиттс Крик
Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Дэн Леви — Шиттс Крик
Лучший мини-сериал: Хранители
Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Марк Руффало — Я знаю, что это правда
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Реджина Кинг — Хранители
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Яхья Абдул-Матин II — Хранители
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Узо Адуба — Миссис Америка
Лучший режиссер драматического сериала: Андрий Парекх — Наследники (серия Hunting)
Лучший сценарий в драматическом сериале: Джесси Армстронг — Наследники (серия This is Not for Tears)
Лучшие режиссеры комедийного сериала: Эндрю Чивидино, Дэн Леви — Шиттс Крик (серия Happy Ending)
Лучший сценарий в комедийном сериале: Дэн Леви — Шитс Крик (серия Happy Ending)
Лучший режиссер мини-сериала/телефильма: Мария Шрэйдер — Неортодоксальная
Лучший сценарий в мини-сериале/телефильме: Дэймон Линделоф, Корд Джефферсон — Хранители (серия This Extraordinary Being)
Лучшая анимационная программа: Рик и Морти
Все награждения во всех номинациях Эмми 2020 можно смотреть онлайн на официальной странице Youtube Телеакадемии. Для этого стоит открыть канал, на котором записана речь Джмиим Киммела.