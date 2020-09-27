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Рак: Секс - характеристика нежнейшего знака зодиака

11:22 27.09.2020 Фото: pixabay.com
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Представитель этого знака не склонен к интрижкам на стороне, вместо этого он, скорее, предложит своей постоянной спутнице принять с ним ванну при свечах.

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Представитель этого знака не склонен к интрижкам на стороне
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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5 главных ошибок секса с презервативомРак: Секс - характеристика нежнейшего знака зодиакаЕщё 230 новостей

Ранимые раки больше всего ценят нежность — и «сюси-пуси» в постели. Они обожают прикасаться к обнаженной коже, демонстрируя таким образом высшую степень доверия. Представитель этого знака не склонен к интрижкам на стороне, вместо этого он, скорее, предложит своей постоянной спутнице принять с ним ванну при свечах. Обратите особое внимание на его соски и ушные раковины.

Рак: НЕОЖИДАННЫЕ СТОРОНЫ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

— Кто переменчив, как капризная погода: то постится, то позволяет себе всё? — И кто же может надеяться на сочувствие этого, самого нуждающегося в сочувствии, — толстопанцирного Рака? Раки — замкнутые в себе неудачники...

Рак: САМЫЙ КОРОТКИЙ ГОРОСКОП

Рак думает — постоянно говорит — заманчиво делает — что укажут

Рак: СЕКС ГОРОСКОП ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

Один из сильнейших возбуждающих приемов для обоих полов, рожденных под знаком Рака, — “французский поцелуй”, долгий, с максимальным использованием языка и зубов.

Рак: ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР ЗНАКОВ ЗОДИАКА

Рак обладает хорошим интеллектом и невероятной памятью. Хорошо, если Рак пользуется своим богатым жизненным опытом в качестве оружия, с которым можно выйти, а не в качестве гнезда, в которое можно отступить.

Рак: Ангелы и знаки Зодиака

Муриель. Знак Рака Муриель помогает в работе и карьерных делах. Он поможет вам найти подходящую работу, а если она у вас уже есть, то научиться получать удовольствие от выбранного вами дела.

Источник: zodiac366.ru

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