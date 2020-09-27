Светлана Лобода показала сказочно красивое обручальное кольцо

Внимательные поклонники заметили, что на пальце артистки красуется кольцо. Некоторые предположили, что она вышла замуж.

Светлана Лобода опубликовала новое фото в своем микроблоге

Популярная певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода живет и работает в России. 38-летняя артистка радует своих поклонников новыми песнями и клипами. Она активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. 37-летняя артистка - мама двоих дочерей. В 2011 году она родила дочь Евангелину от хореографа Андрея Царя. Спустя три года после рождения дочери их отношения дали трещину.

Спустя семь лет Светлана Лобода родила дочь Тильду в одной из клиник Лос-Анджелеса. В Сети упорно ходят слухи о том, что предполагаемым отцом может быть солист группы «Rammstein» Тилль Линдеманн.

Так, некоторое время назад она опубликовала новое фото в своем микроблоге. Артистка позирует в чартерном самолете, она облачилась в стильную черную косуху, волосы убраны назад, а на лице макияж с акцентом на глаза. Внимательные поклонники заметили, что на пальце артистки красуется кольцо. Некоторые предположили, что она вышла замуж.

«Люблю, когда утром можно никуда не торопиться и немножко помечтать за чашкой кофе», - подписала фото Светлана Лобода.

Поклонники осыпали любимую певицу комплиментами, ни отметили, что 38-летняя Лобода выглядит с каждым годом все краше.

«Красотка», «Люблю Ваши утренние публикации», «Очень хочется на концерт», «Красотка», «Хорошего дня Взгляд...», «Очень хочется на концерте это атмосферы концерта», «лисичка))», «Кайф»,- отметили пользователи Сети.

Источник: clutch.ua