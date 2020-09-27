27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Свадьба

Светлана Лобода показала сказочно красивое обручальное кольцо

11:31 27.09.2020 Фото: instagram.com
0

Внимательные поклонники заметили, что на пальце артистки красуется кольцо. Некоторые предположили, что она вышла замуж.

% name% title
Светлана Лобода опубликовала новое фото в своем микроблоге

Популярная  певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода живет и работает в России. 38-летняя артистка радует своих поклонников новыми песнями и клипами. Она активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. 37-летняя артистка - мама двоих дочерей. В 2011 году она родила дочь Евангелину от хореографа Андрея Царя. Спустя три года после рождения дочери их отношения дали трещину.

Спустя семь лет Светлана Лобода родила дочь Тильду в одной из клиник Лос-Анджелеса. В Сети упорно ходят слухи о том, что предполагаемым отцом может быть солист группы «Rammstein» Тилль Линдеманн.

Так, некоторое время назад она опубликовала новое фото в своем микроблоге. Артистка позирует в чартерном самолете, она облачилась в стильную черную косуху, волосы убраны назад, а на лице макияж с акцентом на глаза. Внимательные поклонники заметили, что на пальце артистки красуется кольцо. Некоторые предположили, что она вышла замуж.

«Люблю, когда утром можно никуда не торопиться и немножко помечтать за чашкой кофе», - подписала фото Светлана Лобода.

Поклонники осыпали любимую певицу комплиментами, ни отметили, что 38-летняя Лобода выглядит с каждым годом все краше.

«Красотка», «Люблю Ваши утренние публикации», «Очень хочется на концерт», «Красотка», «Хорошего дня Взгляд...», «Очень хочется на концерте это атмосферы концерта», «лисичка))», «Кайф»,- отметили пользователи Сети.

Источник: clutch.ua

артистка дочки кофе мама поклонники фото Светлана Лобода Тилль Линдеманн ВИА-Гра Rammstein
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

За кого собралась замуж?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Причину огромной очереди машин скорой помощи назвал минздрав Новосибирской области
13:22 27-09-2020
Причину огромной очереди машин скорой помощи назвал минздрав Новосибирской области
Бесполезные и вредные из "здорового питания" продукты назвал доктор Мсников
12:57 27-09-2020
Бесполезные и вредные из
Первый в истории вылечившийся от ВИЧ человек болен раком последней стадии
12:43 27-09-2020
Первый в истории вылечившийся от ВИЧ человек болен раком последней стадии
Армения объявила войну Азербайджану. Срочное заявление
12:29 27-09-2020
Армения объявила войну Азербайджану. Срочное заявление
Мусорят на самоизоляции россияне больше. Дал из-за этого 9 млрд рублей перевозчикам мусора Мишустин
12:19 27-09-2020
Мусорят на самоизоляции россияне больше. Дал из-за этого 9 млрд рублей перевозчикам мусора Мишустин
5 главных ошибок секса с презервативом
12:18 27-09-2020
5 главных ошибок секса с презервативом
Магнитные бури сегодня: 27 сентября сильной магнитной бури не будет, сообщают синоптики РАН 1
12:07 27-09-2020
Магнитные бури сегодня: 27 сентября сильной магнитной бури не будет, сообщают синоптики РАН
Была ли пьяна загадочно погибшая в фитнес-центре дочь актера Конкина София, поведали эксперты
12:04 27-09-2020
Была ли пьяна загадочно погибшая в фитнес-центре дочь актера Конкина София, поведали эксперты
Астрологическая любовная совместимость водолея: Лучшая и худшая пара для неземного знака зодиака 1
11:55 27-09-2020
Астрологическая любовная совместимость водолея: Лучшая и худшая пара для неземного знака зодиака
БердскОбязательно и срочно! Новое условие получения соцвыплат нужно выполнить жителям Бердска
11:45 27-09-2020
Обязательно и срочно! Новое условие получения соцвыплат нужно выполнить жителям Бердска