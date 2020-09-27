Молитва Господу 27 сентября на праздник Воздвижения Креста Господня

10:08
27.09.2020
Фото: omolitvah.ru
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, отмечаемый 27 сентября, установлен в память обретения и воздвижения Креста Христова.
Молитва иконе
Молитва, которую следует произнести перед иконой воздвижения креста, звучит следующим образом:
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным Христианом на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство
Источник: omolitvah.ru
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