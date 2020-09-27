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Молитва Господу 27 сентября на праздник Воздвижения Креста Господня

10:08 27.09.2020 Фото: omolitvah.ru
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Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, отмечаемый 27 сентября, установлен в память обретения и воздвижения Креста Христова.

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Её уникальная целительная сила способна навсегда избавить нуждающихся в помощи людей от целого ряда окружающих их болезнетворных напастей
Сюжет: Православные обряды
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Молитва Господу 27 сентября на праздник Воздвижения Креста ГосподняКрасивые поздравления с Воздвижением Креста Господня 27 сентября 2020 годаЕщё 283 новостей

Молитва иконе

Молитва, которую следует произнести перед иконой воздвижения креста, звучит следующим образом:

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным Христианом на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство

Источник: omolitvah.ru

Воздвижение Креста Господня икона Икона Воздвижения Креста Господня молитва молиться
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