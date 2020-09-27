Молитва Господу 27 сентября на праздник Воздвижения Креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, отмечаемый 27 сентября, установлен в память обретения и воздвижения Креста Христова.

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