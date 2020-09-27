27 сентября - День машиностроителя

Говорят, кто водит автомобиль, тот влюбляется в него на всю жизнь.

Машиностроение — это базовая отрасль экономики любой высокоразвитой страны

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 27 сентября.

Машиностроение — это базовая отрасль экономики любой высокоразвитой страны, сердцевина индустрии, важнейшая отрасль промышленности, ее промышленный и интеллектуальный потенциал.

В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник, который ведет свою историю еще с советских времен, отмечают машиностроители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. Он был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».

Говорят, кто водит автомобиль, тот влюбляется в него на всю жизнь. Железные кони сопровождают человека постоянно — это и личный транспорт, и общественный, и сельскохозяйственный. А уж марок автомобилей и машин столько, что всех и перечислить нельзя! Все они существуют благодаря работе машиностроителей.

Машиностроение — это не только автомобилестроение. Это и станки, и оборудование, и ядерные реакторы, и подводные лодки, это космические корабли, пылесосы и стиральные машины.

День машиностроителя — это торжественный и праздничный день для всех рабочих и инженеров машиностроительной отрасли экономики. В этот день организуются праздничные мероприятия на заводах, застолья, чествование ветеранов, концерты, конкурсы, торжественные выступления.

Источник: calend.ru