Открытки с поздравлениями в великий праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября 2020 года

Христиане со всего мира сегодня одаривают друг друга теплыми открытками с поздравительными надписями.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

27 сентября наступает для православных верующих особенный день — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, когда слышны добрые пожелания и отправляются тематические картинки с поздравлениями. Если верить поверьям, то мать императора Константина, Елена, нашла близ горы Голгофы крест с распятием Христа. С того самого дня и отмечается целая неделя Воздвижения.

Христиане со всего мира одаривают друг друга теплыми открытками с поздравительными надписями. Уже сейчас можно скачать красивую подборку картинок на Воздвижение Креста Господня.

Вашему вниманию представлены красивые картинки с Воздвижением Креста Господня. Это отличный небольшой знак внимания другу, родственнику, коллеге или просто знакомому. Такие тематические фото можно отправлять по e-mail, любому мессенджеру, социальным сетям.

Источник: omolitvah.ru