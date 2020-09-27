Чудесные поздравления с днем воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября 2020 года

Воспитание ребенка – непростая работенка, нужно научить дитя всем основам бытия.

Для детей, ведь, главное – забота,

И уход, вниманье день за днем

Воспитателям детского сада

Вы не просто воспитатели для деток,



Вы им маму заменяете вполне.Им не нужно сладеньких конфеток,Если радостно, комфортно на душе!

Для детей, ведь, главное – забота,

И уход, вниманье день за днем.

Воспитатель – сложная работа

Если подопечных полон дом!

Благодарны мы Вам за старанья,



За улыбки детские и смех!Пусть проблемы и переживаньяПозади останутся у всех!

Мы желаем крепкого здоровья,

Много сил, упорства и добра.

Пусть встречают дети Вас с любовью

И не забывают никогда!

(Е. Соколовская ■)

Воспитатели!

Добрей вас нет на свете!

Воспитатель – слово-то какое!

В нем таятся свет, добро, тепло.

Кто детей порадует игрою?

Кто их пожурит совсем не зло?

Им благодаря взрослеют дети,



Зная, как вести себя и жить.Воспитатели! Добрей вас нет на свете!Вам счастливыми желаем быть!

Любимому воспитателю!

Быть воспитателем – это награда!

День начинать с доброты детских глаз.

Счастья другого для жизни не надо.

Дети, как солнышки, радуют вас!

Сто раз за день вас обнимут ладошки

Крохотных ручек любимых детей.

Вместе идёте по жизни дорожке

И сочиняете море затей!

Если порой загрустят дошколята

(Сердце ребёнка – как хрупкий сосуд),

Вы одарите их любящим взглядом,

Руки слезинки тихонько сотрут.

Дарите деткам вы нежность, заботу,

Море тепла и любви океан.

Благодарим вас за вашу работу!

Господом Богом вам дар важный дан!

(Юлия Смолева )

Стихи воспитателю

Воспитатель и помощник воспитателя!

Вас сегодня мы поздравим обязательно!



В группе ясельной детишки улыбаются,Вам за это благодарность полагается.

Заменяете вы маму нашим Крошечкам.

С вами дети не скучают у окошечка,

А играют, обучаются полезному,

И идут навстречу миру интересному!

В тихий час вы никогда не отдыхаете,

Малышей, малышек нежно укрываете.



За заботу материнскую сердечнуюВам спасибо! Детство – время быстротечное.

Только первый воспитатель для ребёночка,

Словно мама, что растит его с пелёночек.

Пусть порядочность родителями ценится.

Жизнь дошкольного работника изменится!

Чтоб ценило государство воспитателей,

К их проблемам относилось повнимательней.



Поздравляем с этой датой замечательной.За добро – добро вернётся обязательно!(И. Самарина

Воспитателям!

Воспитание ребенка –

Непростая работенка,

Нужно научить дитя

Всем основам бытия.

Чтоб ребенок одевался

И в искусстве разбирался,

Знал, что плохо, а что нет,

Развивал свой интеллект.

Детский садик – его мир,

Воспитатель в нем – кумир,

Помогает малышам,

Подменяя на день мам.

Нынче чествовать должны

Воспитателей страны!

Пусть мечты их воплотятся,

В быль из сказки превратятся!

Воспитателю с добрым сердцем

Детишкам маленьким нужна забота,

С ними море целое хлопот.

И только воспитатель с добрым сердцем

Ключик к каждой крохе подберёт.

Спасибо вам за ласку и заботу,

За отношенье к детям как к родным.

С Днем воспитателя поздравить и здоровья

Мы вам сегодня пожелать хотим.

Словно мама для ребят

Словно мама для ребят,

В них души не чает.

Её добрый, нежный взгляд

Утром их встречает.

Вы, сама того не зная,

Дарите им душу.

Счастья в жизни вам желаем

И детей послушных!

Поздравляем воспитателей!

Воспитателей мы славим!



В этот светлый день поздравим!Ох, работа нелегка...Вы – надёжная рукаМам и пап всех поколений.Счастья, радостных мгновений!А весёлый детский смех –Вот подарок лучше всех!

(Е. Кравченко)

Наш любимый детский сад!

Этот садик самый лучший,

Самый лучший на Земле,

Как нигде, научат песне,

Пропоешь даже во сне.

Вот по чтению урок,

Кто не мог читать, тот смог.

Сын все буковки узнал



И букварь нам прочитал!

Циферки сложились в ряд,

Он считать уж очень рад!

Учит шахматы сынок,

Дед в восторге, видит Бог!

Воспитателям привет

И здоровья на сто лет!

Ваш труд важнее всех на свете!

Ваш труд важнее всех на свете –

Мы убедились в том не раз.

Спасибо вам! Ведь наши дети

Взрастали на руках у вас;

Да вот они, совсем большие!

И потому молчать нельзя:

И говорю вам от души я:

С Днем воспитателя, друзья!

Дошкольное счастье

Кого так любят «почемучки»

И уважают непоседы?

К кому детишки тянут ручки?

Кто знает детские секреты?

Ответ один – ходите в садик!

Народ там добрый и веселый.



Все дети знают: воспитатель –Все лучшее, что есть до школы!

Дорогим воспитателям

От счастливых пап и мам:

Что б с детьми мы стали делать

Если б не отдали вам?

Мы за полчаса, что утром.

И за три часа под ночь



Плачем все от неуменияСына выучить иль дочь.

Как же вам все дни недели

От восьми и до шести,

Удается, в самом деле,

Наших отпрысков пасти?

В их причудах разбираться,

Их невежество терпеть...



Не давать им передратьсяИ со скуки умереть!

Воспитателям ясельной группы

Вы приняли наших детей малышами,

Которые плохо еще говорят.

Старательно ложками кушают сами,

А вот одеваться пока не хотят...

Детей приучая усердно к порядку,



Приходится многое им объяснять:И как умываться, и делать зарядку,Ходить на горшок и в сончас засыпать.

И слёзы, и сопли им вытереть нужно,

Отвлечь, успокоить, понять, пожалеть.

Учить, как под музыку двигаться дружно,

Лепить, рисовать и немножечко петь!

И мамы спокойно идут на работу,



Мы знаем – в надёжных руках малыши.За вашу любовь и за вашу заботу,За труд благодарны мы вам от души!

(Е. Черных)

Воспитатель от Бога

Кто придумал судить о возрасте

По числу прожитых лет?

Ну, а если ты полон бодрости,



Если любишь ты белый свет,Если мир ты наполнил красками,Где отсутствует черный цвет,Если ты не скудеешь ласкамиИ мечтателен, как поэт,Если ты стремишься к новому,И тебя не влечет покой,Воспитатель тогда от Бога ты,Оставайся всегда такой.

Вы дарите нам радость и заботу

Вы дарите нам радость и заботу,

Хотя порою это нелегко,

И каждый день, в любое время года

Нам с Вами весело, уютно и тепло!

Спасибо за любовь и пониманье,

Ведь садик домом стал для нас вторым!



Пусть Ваши исполняются желанья,От всей души мы Вас благодарим!

Загляните в детский сад

Загляните в детский сад!

Да, увидеть каждый рад –

Здесь игрушки аккуратно,

Как по струночке стоят.

Мы поём и мы танцуем.



В общем весело живём.На прогулку ходим дружно.И тихонечко растём!

Наши мамы нас отводят.

И спокойна их душа.

В детском садике и правда,

Наша жизнь так хороша.

Поздравляем всех сегодня,



Кто жизнь детям посвятил.Вам здоровья и здоровья!Много радости и сил!

Тот, кто с детством верно дружен,

Не стареет никогда!

Вам спасибо говорим мы!

Будьте счастливы всегда!

(Т. Шапиро)

Нелегко быть педагогом

Нелегко быть педагогом,

Малышей учить.

Нужно здесь не столько строгим,

Сколько чутким быть.

Нежно, ласково направить,

Улыбнуться, подбодрить,

Кое-что помочь исправить



Или снова объяснить.Повторить не раз, не дважды,Закрепить еще раз пять...Словом, далеко не каждыйПедагогом может стать!

Воспитатель рядом с нами

Сколько есть профессий разных:

Сразу всех не перечесть.



Повара есть, водолазы,Лётчики, артисты есть.

А детей ждёт воспитатель

У порога в детский сад.

Он волшебник, он создатель

Доброй сказки для ребят.

Воспитатель рядом с нами

В детском садике всегда,



Мы не думаем о маме,Не страшна нам с ним беда!

Он обнимет, приласкает,

На прогулку поведёт.

Рассмешит и поиграет

И всегда ребят поймёт.

Воспитатель, словно мама,

Друг для нас надёжный самый.



С ним всегда и ты, и яВ группе – дружная семья!

(Е. Раннева ■)

Вы – воспитатель

Вы – воспитатель. Означает это,

Что в нежном сердце и в душе своей

Храните столько теплоты и света,

Что хватит их с лихвой на всех детей.

Кто в это наше непростое время

Работать может с малыми детьми,

Нести тот должен терпеливо бремя:

Их вырастить хорошими людьми.

Вы Вашим детям служите примером

Надежности, покоя, красоты.

Для них, малышек, Вы, конечно, первый

Наставник чистоты и доброты.

Таланты Ваши удивлять не перестанут:

Артисты Вы, поэты и певцы.

Пусть Ваши все воспитанники станут

Такими же, как Вы, а значит – молодцы.

Пусть будет Ваша жизнь всегда счастливой,

В чём сомневаться нет у нас причин.

И будьте Вы желанны и красивы

Для Ваших милых любящих мужчин!

(Н. Киселёва ■)

Нянечкам

Чистота – залог здоровья.

Эта истина стара.

Нам поздравить очень дружно

Наших нянечек пора.

Посмотрите: всюду чисто.

Швабра, тряпка и вода



В их руках, как у артистов –Цирковых эквилибристов,Удивляют нас всегда.

Мы желаем вам здоровья

И душевной чистоты.

Ваше редкое сословье

Называем мы с любовью –

«Гений чистой красоты!»

(Л. Невская ■)

Источник: zanimatika.narod.ru