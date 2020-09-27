27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Двоих новых зараженных COVID-19 выявили за сутки на 27 сентября в Бердске. Общее число достигло 292

13:58 27.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Вылечились от коронавируса за все врем пандемии 280 бердчан.

% name% title
В конце сентября снова число заразившихся начало расти в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
% name% title

Вторая волна коронавируса уже началась, заявил вирусолог Сергей Нетесов из НовосибирскаСкончались 99 человек от COVID-19 за сутки на 27 сентября в России. Всего 20 324 жертвыЕщё 2014 новостей

По данным оперативного штаба, на 27 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 329 жителей города, из них детей - 213.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 280 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 19 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На 13.00 воскресенья, 27 сентября, выявили 2 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 292 случая заболевания коронавирусом.

COVID-19 анализы на коронавирус наблюдение тест число заразившихся
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы умудряетесь не подхватить ковид?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Видео обрушения моста попало в Сеть: Уже 30 пострадавших в Подмосковье
16:01 27-09-2020
Видео обрушения моста попало в Сеть: Уже 30 пострадавших в Подмосковье
Вторая волна коронавируса уже началась, заявил вирусолог Сергей Нетесов из Новосибирска
15:46 27-09-2020
Вторая волна коронавируса уже началась, заявил вирусолог Сергей Нетесов из Новосибирска
Скончались 99 человек от COVID-19 за сутки на 27 сентября в России. Всего 20 324 жертвы
15:12 27-09-2020
Скончались 99 человек от COVID-19 за сутки на 27 сентября в России. Всего 20 324 жертвы
Обрушился пешеходный мост с людьми. Пострадали 13 человек
14:48 27-09-2020
Обрушился пешеходный мост с людьми. Пострадали 13 человек
Два сгоревших трупа нашли после ночного пожара в СНТ Новосибирска. Смотрите видео
14:17 27-09-2020
Два сгоревших трупа нашли после ночного пожара в СНТ Новосибирска. Смотрите видео
БердскДвоих новых зараженных COVID-19 выявили за сутки на 27 сентября в Бердске. Общее число достигло 292
13:58 27-09-2020
Двоих новых зараженных COVID-19 выявили за сутки на 27 сентября в Бердске. Общее число достигло 292
БердскЧС: Затопили грунтовые воды новый канализационный коллектор на ул. Боровой в Бердске. Смотрите видео
13:44 27-09-2020
ЧС: Затопили грунтовые воды новый канализационный коллектор на ул. Боровой в Бердске. Смотрите видео
Причину огромной очереди машин скорой помощи назвал минздрав Новосибирской области
13:22 27-09-2020
Причину огромной очереди машин скорой помощи назвал минздрав Новосибирской области
Бесполезные и вредные из "здорового питания" продукты назвал доктор Мясников
12:57 27-09-2020
Бесполезные и вредные из
Первый в истории вылечившийся от ВИЧ человек болен раком последней стадии
12:43 27-09-2020
Первый в истории вылечившийся от ВИЧ человек болен раком последней стадии