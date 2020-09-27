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На сколько вырастут тарифы на услуги ЖКХ для россиян в 2021 году?

10:27 27.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Минэкономразвития заявили, что рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги, сохранятся на уровне инфляции.

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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.

Соответствующие прогнозы индексации по тарифам содержатся в опубликованном Минэкономразвития в субботу макропрогнозе на 2021−2023 годы, который был одобрен правительством на заседании 16 сентября.

Согласно одобренному правительством документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021—2023 годов составит 3,0% ежегодно (тарифы на электроэнергию традиционно индексируются с 1 июля).

«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения (то есть на 5% в год в 2021—2023 годы — ИФ)», — поясняют в Минэкономразвития необходимость индексации тарифов на электроэнергию для населения более высокими темпами, чем для промышленности.

Как говорится в опубликованном макропрогнозе, «динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2020 году в среднем составит 5,6%, в период 2021—2023 годов — не превысит заложенных в сценарные условия параметров целевой инфляции и в среднем составит от 2,9% до 3,5%».

Цены на газ как для промышленности, так и для населения планируется в 2021—2023 годах индексировать на 3% в год (индексация также с 1 июля).

Индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям закладывается на уровне 3,7% в 2021 году (также с 1 июля) и на 4,0% в год в 2022—2023 годах.

В прогнозе отмечается, что в среднем размер индексации (с 1 июля) совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021—2023 годах будет составлять 4,0% в год.

В Минэкономразвития сказали, что рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги в 2021—2023 годах, сохранятся на уровне, предусмотренном принятым в сентябре 2019 года прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года с ориентацией на уровень инфляции.

Индексация железнодорожных перевозок (они индексируются с 1 января) как грузов, так и пассажиров с 1 января 2021 года, согласно одобренному макропрогнозу, составит 3,6%, с 1 января 2022 года 3,6%, с 1 января 2022 года 3,8%.

Как говорится в макропрогнозе, «индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте (перевозки в плацкартных и общих вагонах) будет соответствовать темпам изменения тарифов на грузовые перевозки в связи с тем, что основной составляющей расходов для пассажирских перевозчиков является плата за пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта, которая индексируется в соответствии с параметрами роста тарифов на грузовые перевозки».

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