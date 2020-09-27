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Ждать ли дождей 27 сентября жителям Бердска? Воздух прогреется до +10

08:56 27.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В понедельник, 28 сентября, синоптики прогнозируют повышение температуры.

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В Бердске наступило последнее воскресенье сентября

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков.

Ночью и утром местами туманы. Ветер северный, северо-западный 2-7 м/с ночью местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6 °C, при прояснениях до -5°C, днём +8, +13°C.

В Бердске, по прогнозам синоптиков, днем 27 сентября воздух прогреется до 10 градусов тепла, ночью - до плюс 5. Осадков в воскресенье не ожидается. Днем предполагается, что пасмурная погода сменится ярким солнцем.

В понедельник, 28 сентября, прогнозируют еще более теплую погоду и тоже без дождей.

гидрометцентр осадки погода прогноз солнце
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