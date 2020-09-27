В огромную очередь выстроились "скорые" у больницы в Новосибирске

Новосибирцы полагают, что это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

Машины скорой помощи выстроились у больницы в новосибирском Академгородке

Возле одной из больниц в Советском районе Новосибирска выстроилась очередь из машин скорой помощи. Очевидцы заметили скопление автомобилей с красным крестом накануне, 26 сентября, возле больницы №3 на ул. Мухачева.

Новосибирцы связывают очередь из спецтранспорта с ростом случаев коронавирусной инфекции в Новосибирской области. Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили 72 заразившихся COVID-19.

Подобная ситуация наблюдалась возле новосибирской инфекционной больницы №11 в апреле. Это было связано с тем, что пациентов не госпитализировали в больницу одновременно — вперед пропускали более тяжелых больных.