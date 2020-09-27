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Ищут очевидцев смертельного ДТП: Жестко столкнулись Toyota и грузовик Hino на трассе Р-255 "Сибирь"

09:49 27.09.2020 Фото: ГУ МВД по Томской области
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Двое из легкового автомобиля погибли на месте. Водитель грузовика попал в больницу. Машины отлетели с дороги на несколько метров. Если авария попала на ваш видеорегистратор, звоните.

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Водитель и пассажир "Тойоты" скончались на месте

Обратите внимание, поиск очевидцев ДТП!

В Томской области в пятницу, 25 сентября, в районе села Калтай на 97-м километре трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись два автомобиля: Toyota и грузовик Hino.

В результате ДТП водитель "Тойоты" и его пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте происшествия. Водителя грузовика 1980 года рождения доставили в больницу, пишет пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Если вы стали очевидцем произошедшего или в объектив видеорегистратора вашего автомобиля попал момент аварии, либо вы знаете подробности о случившемся, просьба откликнуться! Связаться можно: +79521562500.

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На месте смертельного ДТП
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На месте ДТП работали спасатели и "скорая"
видеорегистратор грузовик ДТП скончались спасатели
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