Ищут очевидцев смертельного ДТП: Жестко столкнулись Toyota и грузовик Hino на трассе Р-255 "Сибирь"

Двое из легкового автомобиля погибли на месте. Водитель грузовика попал в больницу. Машины отлетели с дороги на несколько метров. Если авария попала на ваш видеорегистратор, звоните.

Водитель и пассажир "Тойоты" скончались на месте

Обратите внимание, поиск очевидцев ДТП!

В Томской области в пятницу, 25 сентября, в районе села Калтай на 97-м километре трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись два автомобиля: Toyota и грузовик Hino.

В результате ДТП водитель "Тойоты" и его пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте происшествия. Водителя грузовика 1980 года рождения доставили в больницу, пишет пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Если вы стали очевидцем произошедшего или в объектив видеорегистратора вашего автомобиля попал момент аварии, либо вы знаете подробности о случившемся, просьба откликнуться! Связаться можно: +79521562500.

На месте смертельного ДТП