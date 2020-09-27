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Первый в истории вылечившийся от ВИЧ человек болен раком последней стадии

12:43 27.09.2020 Фото: pexels.com
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Мужчина, известный также как "берлинский пациент", в 2007 году прошел процедуру пересадки костного мозга для борьбы с лейкемией, что позволило ему победить рак, а также и ВИЧ-инфекцию. Но онкология вернулась.

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У первого вылечившегося от ВИЧ человека обнаружили рак в последней стадии
Сюжет: Онкология
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Первый в истории вылечившийся от ВИЧ человек болен раком последней стадииКакая сыпь может указывать на рак яичников?Ещё 302 новостей

У американца Тимоти Рэй Брауна, первого в истории излечившегося от ВИЧ человека, обнаружили рак крови в последней стадии, сообщает Associated Press.

Мужчина, известный также как "берлинский пациент", в 2007 году прошел процедуру пересадки костного мозга для борьбы с лейкемией, что позволило ему победить рак, а также и ВИЧ-инфекцию, которой он был болен. Это произошло из-за того, что у донора костного мозга было редкая естественная устойчивость к вирусу иммунодефицита человека.

С тех пор у него в организме не обнаруживали никаких признаков ВИЧ. Но лейкемия вернулась в 2019 году и широко распространилась по организму. В настоящее время Браун находится в хосписе в Калифорнии.

Сейчас подтверждено лишь два случая полного излечения от вируса иммунодефицита человека. Вторым из них стало излечение "лондонского пациента" в этом году. Как сообщалось, положительного эффекта в борьбе с заболеванием удалось добиться также благодаря трансплантации костного мозга.

диагноз иммунодефицит лейкемия мозг онколог
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