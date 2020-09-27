Тайну главной "хитрости" коронавируса раскрыл вирусолог

Исследователи и ранее обращали внимание на связь вируса с недостатком интерферона, который может стать причиной тяжелого течения болезни.

Вирусолог рассказал о главной "хитрости" коронавируса

Американский вирусолог Шэйн Кротти рассказал агентству Bloomberg о том, что может быть главной "хитростью" нового коронавируса COVID-19.

"Она состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа", - отметил ученый.

Исследователи и до этого обращали внимание на связь коронавируса с недостатком интерферона, который может стать причиной тяжёлого течения болезни.

Согласно данным американских ученых, опубликованных в журнале Science, использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.

Данное исследование также прокомментировал руководитель группы геномных технологий и иммуно-геномики в Медицинском центре Университета Радбауд в Неймегене Александр Хойшен. Он отметил, что использование интерферона поможет в борьбе с COVID-19 лишь на начальной стадии заболевания. В иных случаях течение инфекции и восстановление пациента будет, как подчеркнул он, зависеть от времени.