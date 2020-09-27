Какой славянский праздник отмечают сегодня, 27 сентября 2020. И что запрещено делать

Славянский народ 27 сентября отмечают праздник Закрытие Сварги, считается, что в этот день заканчивается урожайный год и Земля готовится к зиме. По поверьям, в этот день птицы улетают в теплые края.

Считается, что в день Вырия необходимо следить за ветром, так как его холодная температура означает, что следующее лето будет жарким и засушливым

Славянский праздник Закрытие Сварги отмечают 27 сентября

Славянский народ 27 сентября отмечают праздник Закрытие Сварги, считается, что в этот день заканчивается урожайный год и Земля готовится к зиме. По поверьям, в этот день птицы улетают в теплые края.

Приметы в праздник Вырий

Во время данного праздника считается, что нельзя начинать новые дела, так как это может оскорбить природу, которая уже отправилась на отдых. Все начинания в этот день не приведут к успеху, а также прибавят семье проблем.

Считается, что в день Вырия необходимо следить за ветром, так как его холодная температура означает, что следующее лето будет жарким и засушливым. Также люди верят, что встретить змею в этого день является хорошей приметой, так как это сигнализирует о том, что в следующем году можно ожидать богатого урожая. Также 27 сентября нельзя ходить в лес, так как в этот день Духи выходят прощаться с летом, и встретив человека, могут забрать его с собой.

Традиции в день праздника Закрытие Сварги

В день праздника Закрытие Сварги принято приглашать в свой дом соседей и угощать их блюдами, в состав которых входят овощи из собственного урожая. Таким действием люди выражают уважение природе, а также благодарят за то, что в этом году она не оставила их без урожая, а значит, они смогут спокойно встречать зиму.

Считается, что в этот день необходимо следить за небом, чтобы увидеть, как птицы улетают зимовать в теплые края. Если удалось провести птиц, то весь следующий год семья будет жить в достатке, а также может ожидать богатого урожая.

В этот день принято проводить свадьбы, а также свататься. Пара, которая вступила в брак в этот день, будет иметь счастливую жизнь и достаток. Считается, что в такой семье не будет недостатка пищи, а также можно ожидать скорого пополнения.

Источник: http://rsute.ru/