Бесполезные и вредные из "здорового питания" продукты назвал доктор Мясников

По словам врача, ключевыми элементами здорового питания являются фрукты и овощи, именно их стоит употреблять и не вестись на различные уловки производителей.

Доктор Мясников развеял главные заблуждения о здоровом питании

Стоит ли верить производителям, которые обещают все и сразу? И так ли полезны продукты, которые претендуют на звание "здорового питания"? Доктор Мясников в эфире канала "Россия 1" рассказал, что в первую очередь должно насторожить покупателей и на что лучше потратить деньги.

По словам Мясникова, кисломолочная продукция с большим сроком хранения бесполезна для микрофлоры кишечника, ведь она не содержит необходимые пребиотики: "Такой продукт хранится очень долго. Если вы не положите его в холодильник, он будет спокойно лежать энное количество дней, а то и недель".

Смузи – это смесь измельченных фруктов и овощей с большим содержанием сахара. "Те овощи и фрукты, которые заявлены в составе, содержат максимум 50 калорий. А на этикетке указано – 122 калории. Разница – это от сахара". Кроме того, содержимое измельчено, в смузи нет клетчатки. А она является основой правильного питания и здорового рациона человека.

Стоит скептически отнестись и к надписи "фитнес" на йогуртах. "Это высококалорийный продукт с колоссальным количеством энергии, которую вы должны израсходовать. Если нет, тогда все это уйдет в жир", – отметил Мясников. Слово "фитнес" на этикетке не означает, что ты съедаешь этот йогурт и худеешь. Кофе от похудения – тоже сомнительный продукт, от него невозможно похудеть.

Кукурузные хлопья. Раньше их делали из кукурузной муки грубого помола, они содержали большое количество клетчатки и микроэлементов, были очень низкокалорийные. Те хлопья, которые мы покупаем сегодня, буквально тают во рту, их можно даже не жевать. Это говорит о том, что сделаны они из крахмала. Приготовлены они из рафинированной муки, а в ней нет никакой пользы.

Надписи "без ГМО", "с йодом", "без холестерина" – маркетинговый ход. По словам Мясникова, ключевыми элементами здорового питания являются фрукты и овощи, именно их стоит употреблять и не вестись на различные уловки производителей. "Что может быть лучше огурцов и помидоров? Ничего нового за эти годы не придумали", – считает доктор.