Была ли пьяна загадочно погибшая в фитнес-центре дочь актера Конкина София, поведали эксперты

Известно, что София Конкина находилась непосредственно в бассейне, когда ей стало плохо и она потеряла сознание. Аппарат ИВЛ не помог вернуть ее к жизни.

Владимир Конкин с дочерью и внучкой

Смерть 32-летней Софии Конкиной вызвала множество сомнений и слухов, развеять некоторые из которых взялся юрист. Ранее в СМИ активно муссировалась версия о том, что причиной несчастного случая могло стать алкогольное опьянение.

Но после экспертизы стало точно известно: в организме погибшей алкоголя не было, о чем прессе сообщила директор Владимира Конкина Елена Переселени со ссылкой на юриста. По ее информации, семья Конкиных в самое ближайшее время получит на руки развернутые выводы судмедэкспертов.

Гибель молодой женщины стала большой неожиданностью для ее близких. Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.

Криминалистам потребовалось около суток, чтобы озвучить точную причину ее гибели. Смерть наступила в результате утопления. На теле 32-летней Софии отсутствовали следы насильственной кончины. Вероятность получения травмы также была исключена несмотря на то, что в СМИ активно муссировались слухи о вероятности перелома позвоночника в результате падения в воду с большой высоты.

Известно, что София Конкина находилась непосредственно в бассейне, когда ей стало плохо и она потеряла сознание. В бессознательном состоянии ее доставили в Боткинскую больницу, поддерживали жизнь с помощью аппарата ИВЛ.

Именно представители фитнес-клуба, где в бассейне девушка наглоталась воды, внезапно заявили, что она была пьяна и именно поэтому так тяжело было откачать её в первые минуты спасения. В фитнес-центре говорят, чувствовали от дочери актера Владимира Конкина якобы запах алкоголя.

Если это так, то непонятно, как клиента в таком виде вообще допустили к тренировке. Складывается впечатление, что медики (если они вообще есть в этом центре) попросту не осматривали Софию перед занятием. Иначе унюхали бы запах алкоголя.

Эксперты уверены, что занятия спортом, в том числе плаванием, и алкоголь - несовместимы. И за этим строго должны следить сотрудники фитнес-центра.

"Человек в опьянении не должен допускаться в тренировочный зал. Это однозначно. И не понимаю, кто может с этим спорить. Ну, представляете, человек должен контролировать вдох-выдох... В состоянии алкогольного опьянения могут быть непредсказуемые ситуации", - отвечает врач спортивной медицины Ринат Фагимовчич.

По словам клиентов, медика здесь никогда не видели, а инструкторы редко интересуются состоянием здоровья. Да и контроль за посетителями оставляет желать лучшего, передает РЕН-ТВ.

Да и камеры наблюдения здесь, кажется, ради галочки. Администратор на монитор почти не смотрит. А после трагедии и вовсе заявили, что их нет. Что, конечно, не так. Система наблюдения работает. В этом мы сегодня убедились лично. Вот на мониторе тот самый бассейн, где все и произошло.

Владимир Конкин пока не комментировал смерть дочери. У погибшей осталась 11-летняя дочь. Убитые горем до сих пор не верят в то, что яркой и жизнерадостной Софии больше нет.