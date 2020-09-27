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На продажу выставили пару австралийских летяг в Новосибирске

11:18 27.09.2020 Фото: avito.ru
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Продавец отмечает, что животные не подойдут тем, кто плохо спит по ночам, а также живет в маленькой квартире. Дело в том, что поссумы спят днем, а ночью проявляют активность.

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Пару австралийских сумчатых летяг продают в Новосибирске за 20 тысяч рублей

Жительница Новосибирска разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже пары белок-летяг.

«Белка-летяга. Мальчик и девочка. Цена за одного», — написала продавец.

За каждого зверька женщина просит 10 тысяч рублей.

Летяги внешне схожи с короткоухой белкой. Между передними и задними лапами у них есть широкая кожная складка. Она играет роль парашюта и частично несущей поверхности при прыжках.

Заводчики отмечают, что содержать летяг несложно. Зверьки живут больше 10 лет и весят от 100 до 150 граммов.

Владелицу животных зовут Алла, она держит летяг дома уже пять лет. На продажу выставили потомство своих животных.

Алла рассказала, что по-научному белки называются сахарный поссум. Верхние и нижние лапки у них связаны перепонками. Когда зверьки перепрыгивают с одного места на другое, перепонка расправляется.

Женщина отмечает, что животные не подойдут тем, кто плохо спит ночью, а также живет в маленькой квартире. Дело в том, что поссумы спят днём, а ночью проявляют активность.

По словам Аллы, сумчатые летяги живут до 10-12 лет, а питаются насекомыми или курицей.

белки животные летяга потомство продавец
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