На продажу выставили пару австралийских летяг в Новосибирске

Жительница Новосибирска разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже пары белок-летяг.
«Белка-летяга. Мальчик и девочка. Цена за одного», — написала продавец.
За каждого зверька женщина просит 10 тысяч рублей.
Летяги внешне схожи с короткоухой белкой. Между передними и задними лапами у них есть широкая кожная складка. Она играет роль парашюта и частично несущей поверхности при прыжках.
Заводчики отмечают, что содержать летяг несложно. Зверьки живут больше 10 лет и весят от 100 до 150 граммов.
Владелицу животных зовут Алла, она держит летяг дома уже пять лет. На продажу выставили потомство своих животных.
Алла рассказала, что по-научному белки называются сахарный поссум. Верхние и нижние лапки у них связаны перепонками. Когда зверьки перепрыгивают с одного места на другое, перепонка расправляется.
Женщина отмечает, что животные не подойдут тем, кто плохо спит ночью, а также живет в маленькой квартире. Дело в том, что поссумы спят днём, а ночью проявляют активность.
По словам Аллы, сумчатые летяги живут до 10-12 лет, а питаются насекомыми или курицей.